Da kommt was richtig Gutes auf die Musikfans zu: Am 2. Februar (Samstag) lädt der Verein „Blues in Nottuln“ zu einem Clubkonzert ein. Zu Gast in der Alten Amtmannei sind dann Mr. Big Fat Mad Moose & The Soulfamily. Um 20 Uhr geht es los.

Die Soulfamily war 2015 zum letzten Mal in Nottuln und bot vor ausverkauftem Haus eine großartige Show mit bestem Soul. Ein Erlebnis, das „Blues in Nottuln“ auf vielfachen Wunsch gerne wiederholt, heißt es in der Ankündigung des Clubkonzertes.

Das Phänomen Soulfamily sei schwer zu erklären, leichter sei es, die Band live zu erleben, heißt es in der Ankündigung. Die Soulfamily ist eine der dienstältesten Soulbands Deutschlands, mit einer seit annähernd 27 Jahren „fast schon missionarischen Ausdauer“ und bald 600 Konzerten, die so manchen Topstar in den Schatten stellen. Die Soulfamily ist seit Jahren eine eingeschworene Gemeinschaft. Mit 13 Musikern auf der Bühne. dürfen sich die Gäste in der Alten Amtmannei auf eine „Soul-Explosion“ freuen.

Bevor der Hauptact des Abends den Turbo zündet, gibt es eine halbe Stunde lang „Blues made in Münster“. Die Organisatoren konnten die „Blueshifters“ als Support engagieren: Die Musiker versprechen „hundert Jahre Musikgeschichte, auf unsere Art interpretiert, zum Rocken, zum Tanzen und zum Gänsehautbekommen“.

Tickets für das Clubkonzert, bei dem ein begrenzter Einlass gilt, gibt es im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro ab sofort beim Bürgerservice der Gemeindeverwaltung sowie auch im Café am Stiftsplatz. Vorbestellungen sind möglich über die Mailadresse info@blues-in-nottuln.de. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro (sofern noch welche vorhanden sind). Weitere Informationen zu dem Konzert und zum Verein gibt desssen Vorsitzender Martin Uphoff unter der Rufnummer 0 25 02/14 38.