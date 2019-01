Schwester Werburga OSB hat sich in einem Brief an den Förderkreis Centro Social Caruaru, dessen Vorsitzende die Nottulnerin Margarete Gerber-Velmerig ist, bei allen bedankt, die ihre Arbeit im brasilianischen Caruaru unterstützen: „Mit Eurer Hilfe konnte der heilige Josef Wunder wirken! Danke, danke, danke.“

Die inzwischen 88-jährige Schwester schreibt in ihrem Brief unter anderem: „Trotz aller Schwierigkeiten geht die positive Entwicklung weiter. Immer wieder werden unsere Kinder und Jugendlichen gerufen: zum Singen, zum Theaterspielen, unsere Zirkusartisten und die Pífano-Gruppe (Pfeifen-Gruppe) machen Shows.

Vor kurzem seien die Pifanos von einem Optikerladen eingeladen worden, um für diesen Werbung zu machen. Der Erfolg: „Sechs Kinder konnten einen Sehtest machen und bekamen Brillen.“ Ein Mädchen hätten die Optiker so gut gefunden, dass es eingeladen wurde, Modell für weitere Reklame zu stehen. „Die Mutter nahm das Angebot an, und so hat die Familie eine kleine finanzielle Hilfe.“

„In der Tanzgruppe macht auch schon der Kindergarten mit“, berichtet Schwester Werburga weiter. „Inzwischen sind schon drei Schulen im Zirkuszelt gewesen. Seit acht Jahren sind wir mit dem Aufbau beschäftigt, jetzt sind auch der zweite Übungsraum und die Anlagen fertig. Inzwischen brauchen wir schon ein neues Zeltdach.“

Die Schwester, unter deren Leitung sich das 1969 gegründete Centro Social Caruaru zu einem beachtlichen Hilfsnetzwerk entwickelt hat, das vor allem Kindern, Jugendlichen und Senioren, Hilfen anbietet, ist zwar immer noch engagiert, spürt inzwischen aber schon ihr hohes Alter. „ Ich hätte noch viel zu erzählen. Aber die Kraft erlaubt es nicht“, schreibt sie. Und fügt hinzu: „Bitte verlasst uns nicht. Unsere Kinder und Senioren haben immer Hunger. Es gab wieder keinen Zuschuss von der Stadt. Wir leben ausschließlich von Spenden. Gott sei Dank gibt es auch hier Helfer und Überraschungen.“

Spenden kann man online über die Homepage des Fördervereins. Wer lieber auf traditionellem Weg überweisen möchte, kann dies auf das folgende Konto der Sparkasse SoestWerl tun: IBAN: DE67 4145 0075 0026 0606 57; BIC: WELADED1SOS. Für die Zusendung einer Spendenbescheinigung ist die vollständige Anschrift im Verwendungszweck der Überweisung notwendig, schreibt der Förderkreis.