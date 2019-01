Auf den Straßen in der Gemeinde rollen von Jahr zu Jahr mehr Fahrzeuge. Das geht aus der aktuellen Kfz-Statistik für das Jahr 2018 hervor, die der Kreis Coesfeld am Mittwoch vorlegte. In der Gemeinde Nottuln ist danach der Kfz-Bestand im vergangenen Jahr um 2,46 Prozent (Kreisdurchschnitt 2,28 Prozent) auf 18 268 Fahrzeuge gewachsen. In realen Zahlen sind das 438 Fahrzeuge mehr als im Jahr 2017. Den größten Anteil am Fahrzeugbestand machen Pkw aus. Ihre Zahl belief sich 2018 auf insgesamt 12 664 Fahrzeuge (272 Pkw mehr als in 2017).

Unterschiedlich fällt die Steigerung in den einzelnen Fahrzeugsparten aus. Die Zahlen in der Übersicht (Klammerangaben gelten für das Jahr 2017):

Oldtimer: 166 Fahrzeuge (142);

Anhänger: 2311 (2261);

Omnibusse: 15 (16);

Sonderfahrzeuge: 73 (65);

Lkw: 794 (765);

Pkw: 12 664 (12 392);

Kräder: 1289 (1249);

Sattelanhänger: 211 (210);

Wohnwagen: 143 (130);

Zugmaschinen: 768 (742);

Saisonkennzeichen: 367 (353).