Die Katholische Frauengemeinschaft ( kfd) Nottuln lädt wieder ein zum traditionellen „Bunten Nachmittag“ am 8. Februar (Freitag), 9. Februar (Samstag) und am 10. Februar (Sonntag) jeweils um 14.30 Uhr im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums. Die Theatergruppe wird bei Kaffee und Kuchen eine Reihe lustiger Sketche auf die Bühne bringen. Zu diesen Nachmittagen sind nicht nur kfd-Frauen, sondern alle Frauen und auch Männer aus der Gemeinde eingeladen.

Nach der Vorstellung am 9. Februar (Samstag) findet im Anschluss an das bunte Programm in der Mensa der „Frauenschwof“ statt. Diese Veranstaltung ist nur für Frauen. Für das leibliche Wohl steht ein Pizzawagen bereit.

Der Kartenvorverkauf ist am 21. Januar (Montag) von 17 bis 18 Uhr im Pfarrheim. Die Karten kosten für kfd-Mitglieder 10 Euro, für alle anderen Gäste 12 Euro.