Knapp zwei Jahre haben die Planungen und Arbeiten des Landwirtschaftlichen Ortsverbands (LOV) aus Darup gedauert. Nun ist das Langzeitprojekt „Glasfaser“ endlich abgeschlossen. Man habe jetzt flächendeckend Datenübertragungsraten von bis zu 1000 MBits, freut sich Michael König, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbands. „Zuvor war das Internet im Außenbereich und für die Landwirtschaft einfach nicht gut genug, obwohl es immer notwendiger wurde.“

In Eigenarbeit seien von März bis Mai 2018 mit größter Anstrengung 60 Kilometer Leerrohre in 80 Zentimeter Tiefe auf einer Strecke von 30 Kilometern verlegt worden. „Mithilfe von zwei großen Treckern und einem Kabelträger haben wir die Leerrohre in die Erde gebracht“, erzählt König.

Im September 2018 habe man dann das Glasfaserkabel mit Luftdruck in die Leerrohre eingeblasen. „Natürlich musste die Strecke wieder zugemacht werden“, erklärt der Vorsitzende. Abschließend sei im November und Dezember des vergangenen Jahres ein Haushalt nach dem anderen an das Netz angeschlossen worden.

An dem Projekt waren insgesamt fast 100 Haushalte beteiligt. Alle Bewohner hätten zusammen an einem Strang gezogen, freut sich König über das Engagement der Bürger.

Dabei war der Anfang alles andere als einfach. „Zum ersten Mal ist der Gedanke an einen Glasfaser-Ausbau im Dezember 2016 aufgekommen“, sagt König. „In einer Vorstandssitzung des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes haben wir uns dann gefragt, ob das Projekt realisierbar ist.“ Im Jahr 2017 habe man dann in unzähligen Treffen das Projekt geplant.

„Im September 2017 mussten wir dann alle Bewohner des Außenbereichs von unserem Projekt überzeugen“, berichtet König. Dafür habe es einiges an Überzeugungskraft gebraucht. „Jeder Bewohner musste nämlich 2300 Euro für die Realisierung bezahlen“, erklärt der LOV-Vorsitzende. „Letztlich haben fast 90 Prozent der Bewohner zugestimmt und das Projekt konnte auf den Weg gebracht werden.“ Nun sei endlich alles umgesetzt. „Mit schnellem Internet lebt es sich doch besser“, lacht König. Da hätten sich die zwei Jahre Arbeit gelohnt.