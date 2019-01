Rund sechs Monate nach dem offiziellen ersten Spatenstich im Juli vergangenen Jahres kann das Alexianer Martinistift in Appelhülsen ein positives Zwischenresümee ziehen: „Der bisher sehr milde Winter in Nordrhein-Westfalen hat unser Bauvorhaben gut vorangebracht“, teilte die Alexianer Münster GmbH am Dienstag mit. Man freue sich daher sehr, am 1. Februar nun das Richtfest im Martinistift feiern zu können.

Wie berichtet, startete 2018 der erste Bauabschnitt eines umfangreichen Modernisierungsprogramms. Den beiden ersten Häusern sollen in den kommenden Jahren weitere folgen. Mehr als 17 Millionen Euro nehmen die Alexianer dafür in die Hand, um modernen Anforderungen an Jugendhilfe gerecht zu werden. Mit dem „Ja“ zu den Umbaumaßnahmen werde das Martinistift langfristig gestärkt, erklären die Alexianer.

Zum Vergleich: Die jüngsten Gebäude auf dem Gelände sind mehr als 40 Jahre alt; Einrichtung, Wohnraumaufteilung und sanitäre Anlagen sind nicht mehr zeitgemäß. Umso mehr freuen sich die Jugendlichen, dass sich nun auf dem Gelände so viel tut.

Im ersten Bauabschnitt werden zwei Häuser errichtet, in denen offene und geschlossene Gruppenkonzepte gleichermaßen umgesetzt werden. Ein Blockheizkraftwerk soll zudem für die nötige Energieversorgung aller Neubauten sorgen. Alte landwirtschaftliche und längst nicht mehr genutzte Gebäude sind dafür gewichen. Ende 2019 sollen die ersten Jugendlichen in die beiden Häuser einziehen.

Das Martinistift mit seinem ländlichen Umfeld ist sehr mehr als 100 Jahren eine Adresse für Jugendliche, die aufgrund ihres Verhaltens und teils auch durch Straftaten durch das soziale Netz gefallen sind. Seit 2014 gehört das Martinistift zu den Münsteraner Alexianern, die als erfahrener Anbieter von Eingliederungs- und Seniorenhilfen mit der speziellen Jugendhilfe des Stiftes in Nottuln Neuland betraten.