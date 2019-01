Der in der mittelfristigen Perspektivplanung einstmals für 2018/2019 geplante Radwegelückenschluss entlang der L 874 von Nottuln nach Havixbeck ist in weite Ferne gerückt. Das Projekt kommt derzeit nicht voran. Der Grund: „Die Gespräche über den Grunderwerb sind schwieriger als erwartet“, erklärte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstag im WN-Gespräch. Will heißen: Der Landesbetrieb kann für das Radwegeprojekt notwendige Flächen derzeit nicht erwerben. Ohne den Flächenerwerb kann der Lückenschluss jedoch nicht realisiert werden. Bei dem Projekt geht es um ein rund drei Kilometer langes Teilstück der L 874 von der Ortsumgehung Nottuln bis in die Baumberge/Höhe Marienhof.

Der Landesbetrieb weiß die Gemeinde Nottuln bei diesem Vorhaben an seiner Seite („Wir stehen in einem engen Gesprächskontakt mit der Gemeinde“). Und sowohl Landesbetrieb als auch die Kommune haben schon entsprechende Vorarbeiten geleistet. So wurde der neue Kreuzungsbereich der Havixbecker Straße mit der Ortsumgehung so gestaltet, dass einmal ein Radweg von der Kreuzung problemlos in Richtung Baumberge fortgeführt werden kann.

Außerdem haben Gemeinde Nottuln und Straßen.NRW im Jahr 2016 in enger Zusammenarbeit an der Havixbecker Straße einen Bürgerradweg vom Ortsausgangsschild bis zur Kreuzung mit der Ortsumgehung angelegt. Insgesamt 45 000 Euro (30 000 Euro Eigenmittel, 15 000 Euro Fördermittel des Landes) stellte der Gemeinderat damals zur Verfügung.

Und mit diesem Bürgerradweg folgten Gemeinde und Landesbetrieb seinerzeit dem Wunsch von Anliegern und Bürgern, mehr Sicherheit für Radfahrer entlang der vielbefahrenen Landstraße zu schaffen.

Auch wenn das Projekt Radwegelückenschluss an der L 874 derzeit stockt, soll es nicht in der Versenkung verschwinden. Man werde weiter versuchen, das Projekt zu realisieren, hieß es gestern.