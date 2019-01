Die Tricks der Betrüger werden immer übler. In Nottuln hat sich ein bislang unbekannter Mann als Bekannter eines Priesters ausgegeben, um das Vertrauen einer älteren Frau zu erlangen. Das Vorhaben, von der 95-jährigen Nottulnerin einen größeren Geldbetrag zu erbeuten, scheiterte an der Aufmerksamkeit einer Bankmitarbeiterin, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr am Kirchplatz in Nottuln. Der Mann schellte an der Tür einer 95-jährigen Nottulnerin und stellte sich als Bekannter eines Priesters vor. Er ging mit der Frau in die Wohnung, erzählte ihr von seinem Kontakt zu einem früher tätigen Priester und gab an, für einen karitativen Zweck Geldspenden zu sammeln, schildert die Polizei das Vorgehen des Mannes.

Nachdem er das Vertrauen der alten Dame erlangt hatte, log er, dass eine Bekannte der Frau bereits eine große Summe gespendet habe. Daraufhin suchte die Seniorin ihre Bank auf und wollte einen höheren Geldbetrag von ihrem Konto abheben, um diesen zu spenden.

Einer Bankmitarbeiterin kam die Angelegenheit merkwürdig vor. Sie verweigerte die Auszahlung des Geldes, berichtet die Polizei weiter.

Als die Frau ohne Geld zu ihrer Wohnung zurückkehrte, wartete der Mann dort auf sie und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ausländer, indisches Aussehen, ca. 1,70 Meter groß, ca. 40 Jahre alt, Figur: mittelschlank, gepflegtes Äußeres, schwarz, kurze (wenige) Haare. Der Mann lächelte und war sehr freundlich. Er sprach gebrochenes, aber gutes Deutsch. Zur Tatzeit trug er unter anderem einen grünen Parka und eine dunkle Hose. In der Hand führte ein schwarzes Buch mit sich.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Coesfeld zu melden: Telefon 0 25 41/1 40.