Neue Route erforderlich?

Eigentlich könnte sich Wolfgang Müller entspannt zurücklehnen. „Das Programm für unsere eigenen Veranstaltungen steht. Die Termine für die Besuche anderer Karnevalsgesellschaften sind abgestimmt. Unser Prinzenpaar Marvin I. (Häusler) und Prinzessin Maike I. (Schröder) bekommt ein sehr positives Feedback“, zieht der Vorsitzende der Nottulner Karnevalsgesellschaft ein positives Zwischenresümee der laufenden Karnevalssession. Doch richtig entspannt ist Wolfgang Müller dennoch nicht. Der Rosenmontagszug am 4. März ist das Sorgenkind. Genauer gesagt: die Streckenführung.

Der Zustand der Brücke im Nottulner Ortskern ist kritisch. Foto: Frank Vogel

Grund dafür ist die marode Nonnenbachbrücke an der Ecke Kirchstraße/Kurze Straße. Weil der Zustand des Bauwerks kritisch ist, hat die Gemeinde Nottuln bereits vor längerer Zeit eine Gewichtsbeschränkung für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen eingeführt und die Fahrbahn eingeengt (wir berichteten). Schon ein einzelner mittelgroßer Trecker, wie er bei den Karnevalsumzügen verwendet wird, sprengt dieses Gewichtslimit leicht. Wird die Bücke also zu einem unüberwindbaren Bollwerk für die Rosenmontagszugteilnehmer?

„Die Gespräche mit der Gemeindeverwaltung laufen noch“, berichtet Wolfgang Müller. Die Verwaltung, so hat er erfahren, will vor einer endgültigen Entscheidung über eine mögliche Ausnahmegenehmigung noch einmal mit dem Statiker sprechen. „Das müssen wir jetzt zunächst einmal abwarten“, betont Müller. Die Gemeindeverwaltung habe mitgeteilt, dass sie die KG nach besten Kräften und Möglichkeiten unterstützen wolle. Sollte der Weg über die Kurze Straße wegen der maroden Brücke nicht möglich sein, käme als Alternative die Schlaunstraße in Betracht, um den Ortskern zu erreichen. Der Start des Rosenmontagszuges am Wellenbadparkplatz soll wie gewohnt beibehalten werden.

Die KG hofft, dass es in der Frage der Streckenführung bald zu einer Klärung kommt. Denn vom Routenverlauf des Rosenmontagszuges hängen auch die weiteren Vorbereitungen ab, beispielsweise die Stellplatzfrage des Moderationswagens, des Getränkestandes und weiterer Angebote.

Erfreut ist die KG, dass die Naoberschopp Hummelbierk wieder am Rosenmontagszug teilnehmen wird. „Auch andere Gruppen wie zum Beispiel die Landjugend haben zugesagt.“ Gleichwohl ist der Rosenmontagszug offen für weitere Teilnehmer – egal ob als Fußgruppe oder mit einem Karnevalswagen. Eine Teilnahme lohnt sich nicht nur wegen der schönen Stimmung am Rosenmontag, sondern auch weil die schönste Fußgruppe und der schönste Karnevalswagen wieder mit einem Preis bedacht werden.

Interessierte Vereine und Klubs, Firmen, Nachbarschaften und Freundeskreises können sich wegen einer Rosenmontagszugteilnahme beim KG-Vorstand melden: Wolfgang Müller, Telefon 0 25 02/70 97, oder Dennis Winkler, E-Mail dennis.winkler1980@web.de