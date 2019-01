Gottesdienst und Empfang

Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist Regine Vogtmann die neue Pfarrerin der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde Nottuln.

Am 13. Januar (Sonntag) wurde sie in einem sehr gut besuchten feierlichen Gottesdienst mit viel Anerkennung und Wertschätzung aus ihrer langjährigen Tätigkeit in der Ev. Kirchengemeinde Haltern verabschiedet. „Deshalb kann nun endlich ihre Einführung als neue Pfarrerin in Nottuln erfolgen“, teilt die Ev. Friedens-Kirchengemeinde mit. In den nächsten Tagen werde Pfarrerin Vogtmann auch nach Nottuln umziehen und im frisch renovierten Pfarrhaus wohnen.

Die Ev. Friedens-Kirchengemeinde lädt ein zum Festgottesdienst mit der Einführung von Pfarrerin Regine Vogtmann am Sonntag (20. Januar). Beginn ist nachmittags um 15 Uhr in der Kirche „Unter dem Kreuz“ in Nottuln.

Superintendent Joachim Anicker führt in einem feierlichen Rahmen unter Mitwirkung zahlreicher Beteiligter Regine Vogtmann in ihre neue Aufgabe ein. Deshalb entfällt an diesem Sonntag ausnahmsweise der Gottesdienst im Friedenshaus in Appelhülsen.

Anschließend sind alle zu einem Empfang ins Johanneshaus eingeladen. Mit kurzen Grußworten im Wechsel mit musikalischen Beiträgen wollen Bürgermeisterin Manuela Mahnke für die politische Gemeinde Nottuln, Pfarrdechant Norbert Caßens als Vertreter der Katholischen Pfarrgemeinde St. Martin und der Presbyteriumsvorsitzender Tobias Schleutker für die Ev. Friedens-Kirchengemeinde gratulieren.

Das kurzweilige und abwechslungsreiche Programm moderiert das Presbyterteam Tobias Schleutker und Christina Saatkamp. Es verbleibt nach dem offiziellen Teil viel Zeit für persönliche Gespräche bei Schnittchen und Getränken.

Anstelle von Geschenken wünscht sich Pfarrerin Regine Vogtmann Spenden zugunsten des Projektes „Bildung macht Schulkinder stark“ der Hilfsorganisation Brot für die Welt (Konto: Evangelische Bank IBAN DE85 5206 0410 0000 0031 31, BIC GENODEF1EK1, Stichwort: Einführung Vogtmann, Spendenzweck: Bildung).