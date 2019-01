„So stelle ich mir Jazzgesang vor“

Freitagabend in Nottuln. Die Temperaturen draußen sind frostig kalt. Es gibt jedoch einen Ort, da ist es heiß, richtig heiß. Und den Menschen, die sich dort aufhalten, wird es zusätzlich immer wieder warm ums Herz. Und das alles bewirkt eine Stimme, nämlich die der Jazzsängerin Lyambiko. Sie und ihre Band nahmen das Publikum im ausverkauften Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums mit auf eine atemberaubende Reise in die Jazzmusik.

Der Verein Kunst und Kultur Nottuln hatte die Künstlerin in die Baumberge gelockt. „Ich hatte sie mal im Fernsehen in den Tagesthemen erlebt und war sofort total begeistert“, erzählt Angela Weiper, Beisitzerin im Vereinsvorstand. Dann habe sie das dem Vorstand vorgeschwärmt, rannte damit offene Türen ein und schließlich konnte die Jazzsängerin mit ihrer Band engagiert werden. „Wir sind sehr stolz darauf“, freute sich Angela Weiper und wünschte dem Publikum einen schönen Abend mit guter Musik.

Lyambiko und Band in Nottuln gefeiert 1/8 Foto: Iris Bergmann

Es wurde sogar ein wunderschöner Abend mit grandioser Musik, denn die Stimme von Lyambiko war wie für den Jazz gemacht – oder besser: wie für die Lieder gemacht, die sie sang. „Love Letters“ lautet der Titel ihrer Konzert-Tournee und dieser Titel hat eine eigene Geschichte, wie die sympathische Sängerin verriet: Der Fund alter Liebesbriefe auf dem Dachboden inspirierte sie zu eigenen Kompositionen von Liebesliedern, die sie mit Klassikern anderer Komponisten verknüpfte. Das Zusammenspiel mit ihrer Band, Pianist Marque Lowenthal, Bassist Robin Draganic und Schlagzeuger Tilman Person, war mehr als nur harmonisch. Alle kennen einander, werfen sich wie in einem Dialog die Töne zu. Keiner der vier dominierte, jeder kam auf seine Weise ins Spiel, zeigte dem Publikum in immer wieder eingestreuten kleinen Soloanteilen sein Können.

Egal, ob Lyambiko die eigenen Kompositionen gefühlvoller Liebeslieder oder Gershwins „Somebody loves me“ sang, ob sie eine „disneyfizierte“ Version von Schneewittchen hören ließ oder Santa Esmeraldas alten Hit „Don‘t let me be misunderstood“ in die Jazzversion umwandelte – es begeisterte. „Wenn man die Augen schließt, befindet man sich in einer verrauchten Jazzkneipe“, schwärmte ein Zuschauer. Ein anderer meinte: „So stelle ich mir Jazzgesang vor.“ Lyambiko und Band – sie hinterließen einen musikalischen Liebesbrief.