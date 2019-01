„Ich freue mich sehr auf alles, was vor mir liegt.“ Regine Vogtmann strahlte von innen heraus. Die Pfarrerin hatte allen Grund dazu. Am Sonntagnachmittag wurde sie von vielen Menschen aus der Gemeinde Nottuln in einem Einführungsgottesdienst herzlich willkommen geheißen. Die kleine Kirche „Unter dem Kreuz“ an der Dülmener Straße war rappelvoll.

Seit Beginn des Jahres hat die evangelische Friedens-Kirchengemeinde Nottuln eine neue Pfarrerin. Regine Vogtmann heißt „die Neue“ und sie sei schon angekommen, wie sie selbst sagt. Am Sonntagnachmittag hielt sie die Predigt, nachdem sie von Superintendent Joachim Anicker sowie Pfarrerkollegen aus dem Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Borghorst-Coesfeld und auch vom Nottulner Pfarrdechanten Norbert Caßens von der katholischen Gemeinde St. Martin den feierlichen Segen empfangen hatte.

„Die Gemeinde hat sich für eine Pfarrerin entschieden, die echt und gerade heraus ist“, freute sich Superintendent Anicker und lobte die Nottulner Gemeindemitglieder und das Presbyterium: „Die Übergangszeit haben Sie mit Energie und Tatkraft gemeistert.“ Und eben diese Energie und auch die Freude zeigten die Gemeindemitglieder am Ende des Gottesdienstes mit fröhlichem Gesang gemeinsam mit dem Gospelchor und viel Applaus für Regine Vogtmann.

„Es fühlt sich gut an, Sie an unserer Seite zu haben“, begrüßte Tobias Schleutker vom Presbyterium die neue Chefin auf dem Empfang nach dem Gottesdienst, zu dem sich sowohl Vertreter der politischen und katholischen Gemeinde als auch Vorgänger Pfarrer Manfred Stübecke eingefunden hatten.

„Sie haben sich entschieden, noch einmal einen Neuanfang zu wagen“, merkte Bürgermeisterin Manuela Mahnke an. „Die evangelische Kirchengemeinde hat Gutes daran getan, sich für Sie zu entscheiden“, fügte sie hinzu.

Dechant Norbert Caßens hatte seine evangelische Kollegin vor einiger Zeit in seinem Gottesdienst ausgemacht und war auch dem ökumenischen Gedanken aufgeschlossen. „Sie haben schon gemerkt, wie viel hier zu tun ist“, plauderte er von Kollege zu Kollegin.

Den weiteren Verlauf des Nachmittags nutzten die vielen Gäste im Johanneshaus, um Regine Vogtmann persönlich zu begrüßen, bevor die Pfarrerin dann abends mit dem Auto zurück nach Haltern fuhr. Allerdings muss sie nicht mehr lange pendeln. In zwei Wochen ist der Umzug ins frisch renovierte Pfarrhaus nach Nottuln geplant, dann hat die Pendelei ein Ende. „Jeden Tag auf der Fahrt hierher ploppt die Freude auf“, beschreibt sie ihr Gefühl.