Gemeinsames Fest der richtige Weg

Vorstand und Offiziere der St.-Antoni-Bruderschaft haben offensichtlich gute Arbeit geleistet. Als Antoni-Direktor Michael Sendes in der Generalversammlung das gemeinsam mit der St.-Martini-Bruderschaft erarbeitete Programm des ersten gemeinsamen Schützenfestes von St. Antoni und St. Martini vorstellte, gab es keinerlei Nachfragen, sondern vielmehr Applaus. „Nottuln feiert Schützfest – alle feiern mit!“ lautet das Motto dieser Premiere, die vom 15. bis zum 17. Juni gefeiert wird.

„Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es für beide Bruderschaften und für das Schützenfest in Nottuln langfristig der richtige Weg ist“, betonte Sendes in der mit rund 200 Mitgliedern wieder gut besuchten Versammlung. Neben dem Martinimarkt sei das Schützenfest wohl die traditionsreichste Veranstaltung hier im Ort. „Lasst uns gemeinsam dieses Fest zu einem tollen Ereignis werden lassen und allen zeigen, dass Nottuln auch Schützenfest feiern kann“, sagte Sendes unter dem Beifall der Mitglieder.

In konstruktiven Gesprächen haben beide Bruderschaften den Festrahmen erarbeitet und Regelungen getroffen. Zum Beispiel, dass in ungeraden Jahren die St.- Martini-Bruderschaft mit dem Königsschießen beginnt, in geraden Jahren die St. Antoni. Wichtiger Bestandteil des Festes ist das große Bürgerschützenfest am Samstagabend (15. Juni), das Fest für die ganze Bevölkerung. Für die musikalische Unterhaltung haben die Bruderschaften die bekannte Level One Band „Deichprinzen“ gewinnen können (siehe Bericht).

Martin Sendes zog ein positives Resümee des vergangenen Jahres. Die Veranstaltungen seien gut besucht gewesen, weshalb die Bruderschaft auch wieder ein umfangreiches caritatives Engagement habe leisten können. Ein besonderer Dank galt den Familien Irmer und Tombrock für die Unterstützung.

Positiv fiel auch der Jahresbericht des 1. Vorstehers Georg Steinhoff aus. 24 Mitglieder habe man neu gewinnen können, sodass die Bruderschaft nun 742 Mitglieder zähle. Gewohnt verband Georg Steinhoff seinen Rückblick mit der ein oder anderen humorvollen Einlage. Angesichts der Tatsache, dass gleich mehrere Majestäten des Schützenvereins Gemütlichkeit Stevern auch Antoni-Mitglied sind, löste seine Aussage, „Die St. Antoni stellt auch die Könige in Stevern“, stürmischen Beifall aus. Selbst Ludger Gorke, Vorsitzender der Gemütlichkeit, musste da schmunzeln.

Eine solide Kassenlage präsentierte der 2. Vorsteher Stephan Schlüter den Mitgliedern. Einstimmig wurde der Vorstand entlastet. Ebenso einstimmig wurden die personellen Veränderungen angenommen, die sich bei den Offizieren, bei den Antoni-Senioren (zehn neue Mitglieder) und auch im Vorstand (Bernd Steinhoff neu) ergeben haben.

Der MGV Nottuln sorgte für einen musikalischen Ausklang der harmonischen Versammlung. Foto: Ludger Warnke

Bei so viel Harmonie passte es, dass der MGV vor dem gemeinsamen Moosessen mit zwei Liedern Harmonie nach Noten präsentierte. Der MGV hatte auch schon vorher die traditionelle Pestmesse in der Pfarrkirche mitgestaltet. MGV-Vorsitzender Michael Küper lud schon mal alle ein zum großen geistlichen Chorkonzert mit rund 100 Sängern am 31. März (Sonntag) in der St.-Martinus-Kirche.