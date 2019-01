Kontinuität im Leitungsteam

Die Frauenhilfe in der evangelischen Friedens-Kirchengemeinde setzt auf Kontinuität. In diesem Jahr standen in der Jahreshauptversammlung wieder Wahlen zum Leitungsteam an. Einstimmig wiedergewählt wurden Eva-Marie Virks als Vorsitzende, Anneliese Seidel als stellvertretende Vorsitzende, Nora Dietrich als Kassiererin, Irmgard Rehse als stellvertretende Kassiererin sowie Renate Hecht als Schriftführerin.

Zu Beginn der Versammlung im Johanneshaus, an der auch Pfarrerin Regine Vogtmann teilnahm, dankte die Vorsitzende ihren Kolleginnen im Leitungsteam für die gute Zusammenarbeit und überreichte ihnen einen kleinen Rosenstrauß.

Nach einer von Pfarrerin Regine Vogtmann gehaltenen Andacht zu einem Bibelwort über „Moses und der brennende Dornbusch“ und nach einem gemütlichen Kaffeetrinken standen die allgemeinen Regularien wie Rechenschaftsbericht, Kassenbericht und Vorstandswahlen auf dem Programm.

In ihrem Rechenschaftsbericht erinnerte Schriftführerin Renate Hecht an so manche Veranstaltung wie den Weltgebetstag der Frauen oder die Besichtigung der Nottulner Blaudruckerei. Für die Kasse der Frauenhilfe ist Nora Dietrich verantwortlich. Sie konnte über eine gesunde Kassenlage berichten.

Der Jahreskalender der Ev. Frauenhilfe sieht bis zum Sommer folgende Programmpunkte vor: Vorbereitung auf den Weltgebetstag der Frauen am 20. Februar, Besuch der Bahnhofsmission in Münster am 20. März, Besuch der Kolvenburg in Billerbeck am 17. April, Gespräch mit Hildegard Schlechter am 15. Mai, Erinnerungen aus der Kindheit und Jugendzeit am 19. Juni sowie das Sommerfest mit Grillen am 17. Juli. Im August ist Sommerpause.

Die Frauenhilfe trifft sich jeden dritten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr im großen Gruppenraum des Johanneshauses. Obwohl Eva-Marie Virks auf ein erfolgreiches Jahr zurückblickte, würde sich die Frauenhilfe über „frischen Wind“ auch durch junge Frauen freuen.