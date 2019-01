Parkfläche wird nicht angetastet

Die bislang vorliegenden und diskutierten Planentwürfe für die Erweiterung von Edeka und Rossmann am Franz-Rhode-Platz sind Makulatur. Ohne Gegenstimme bei Enthaltung der SPD haben CDU, UBG, Grüne, FDP und Ökologische Liste Nottuln (ÖliN) im Ausschuss für Gemeindeentwicklung beschlossen, diese Planung nicht mehr weiterzuverfolgen. Der Investor muss sich etwas Neues ausdenken.

Sprecher aller Fraktionen machten dabei am Dienstagabend deutlich, dass sie nicht gegen den Einzelhandel und auch nicht gegen eine verträgliche Erweiterung der Einzelhandelsflächen an dieser Stelle sind. Die Fläche des Rhodeparks dürfe aber nicht angetastet werden, der Investor müsse eine Erweiterung auf seinem eigenen Grundstück realisieren, so die Meinung der Gemeindepolitik.

Die Gemeindeverwaltung wurde offensichtlich von dieser politischen Willensbezeugung überrascht. Fachbereichsleiter Jonas Sonntag hatte eigentlich nur vorgehabt, kurz über die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung zu informieren, bevor die Verwaltung in den Abwägungsprozess eintritt. Doch die Politik hatte sich ihre Meinung schon gebildet.

Paul Leufke (CDU) wies eingangs darauf hin, dass erkennbar die Platzverhältnisse für den Drogeriemarkt Rossmann nicht ausreichten. Den Wunsch nach einer Erweiterung könne man gut verstehen und grundsätzlich begrüße man das auch. Aber: Die Grenzen des Rhodeparks dürften nicht angetastet werden. Der Investor solle sich neue Gedanken machen. Für deplatziert hält die CDU auch den geplanten Kreisverkehr an der Daruper Straße/Zufahrt Rhodeplatz. Auch hier gelte es, die Verkehrssituation neu zu überdenken. Was den Rhodepark angeht, schlägt die CDU wie die anderen Parteien eine Neugestaltung vor.

Roswitha Roeing-Franke (CDU) wies ergänzend darauf hin, dass vor allem Parkplatzraum fehle. Sie brachte daher die Variante eines Parkdecks ins Spiel. Außerdem schlug sie vor, die P+R-Anlage an den Kreisverkehr Draum zu verlegen. Der Investor müsse nun kreative Lösungen finden, meinte sie unter Beifall der UBG.

Helmut Walter (FDP) begrüßte die Erweiterung von Einzelhandel an dieser Stelle und warnte davor, dem Investor mit aller Macht Steine in den Weg zu legen. Aber er stellte auch fest: „Es ist schade, dass sich der Investor keine Gedanken über bauliche Alternativen gemacht hat.“ Zugleich brachte Walter einmal mehr die Idee ins Spiel, den Busbahnhof an die Tankstelle am Potthof zu verlegen.

Ein großes Lob verteilte Richard Dammann (Grüne): „Ich freue mich über die klare Aussage der CDU.“ Dam­mann warb dafür, bereits in dieser Sitzung einen Beschluss zu fassen, um dem Investor das klare Signal zu geben, dass der vorliegende Entwurf von der Gemeinde nicht mehr weiter verfolgt werde. Man sei offen für Handelserweiterungen, dafür müsse der Investor aber sein eigenes Grundstück nutzen.

Sowohl Stephan Hofacker (ÖLiN) als auch Jan Van de Vyle (UBG) und dessen Fraktionskollegen begrüßten den Vorschlag Dammanns. Herbert van Stein (UBG) beklagte, dass sich der Investor in dem seit 2014 laufenden Verfahren nicht wirklich bewegt habe. „Dieses Konzept wollen wir nicht.“

Die SPD, das machte An­dreas Winkler deutlich, befinde sich noch in der Abwägung und werde sich enthalten, sollte es zur Abstimmung kommen. Winkler räumte dem FDP-Vorschlag, den Busbahnhof an den Potthof zu verlegen, keine Chancen auf eine baldige Realisierung ein. Bevor es zu einer Verlagerung des Busbahnhofes kommt, möchte die SPD die Frage einer eventuellen Fördermittel-Rückzahlung geklärt wissen.

Fachbereichsleiter Jonas Sonntag wies darauf hin, dass das vom Gemeinderat beschlossene Einzelhandelskonzept vorsehe, den Standort Rhodeplatz gezielt zu entwickeln. Und er gab zu bedenken, wenn dem Investor nur das eigene Grundstück zur Verfügung stehe, könne eine bauliche Erweiterung nur in der Höhe erfolgen.

In einer Sitzungsunterbrechung einigten sich CDU, Grüne, UBG, ÖLiN und FDP auf den Beschlusstext, der dann bei Enthaltung der SPD angenommen wurde.