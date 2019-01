Zweimal schon haben die Kommunalpolitiker in diesem Jahr im Sitzungssaal der von-Ascheberg­schen Kurie getagt. Und so manchen Teilnehmer überkam ein Gefühl, als besuche er nach vielen Jahren sein früheres Elternhaus.

Grüne pochen auf inklusionsgerechte Voraussetzungen

Gleichwohl gibt es ein großes Manko: Wegen der Treppe ist der Sitzungssaal nicht barrierefrei zu erreichen, weshalb die Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren fast immer auf andere Tagungsorte wie das Forum ausgewichen war. . . Und auf diese Barrierefreiheit pocht Grünen-Fraktionsvorsitzender Richard Dammann. In einem kurzfristig eingereichten Schreiben an die Gemeindeverwaltung beantragen die Grünen: „Der Nottulner Gemeinderat und seine Ausschüsse tagen barrierefrei nur in Räumlichkeiten, die den Ansprüchen auf Inklusion genügen.“ Inklusion sei kein Gnadenakt, sondern Menschenrecht.

SPD-Ratsmitglied Jürgen Jendroska kann diesen Antrag nur unterstützen, wie er auf WN-Anfrage mitteilte. Er war es schließlich, der seinerzeit – damals noch als Mitglied der Partei „Die Linke“ – die barrierefreien Sitzungen beantragt und dafür auch einen Ratsbeschluss erwirkt hatte.

Ungeeignete Akustik und Lichtverhältnisse im Forum

In der Gemeindeverwaltung hingegen hat der jüngte Grünen-Antrag große Verwunderung ausgelöst, denn dort erinnert man sich an eine Ratssitzung Ende September. Nach Informationen unserer Zeitung hat die Bürgermeisterin das Thema Tagungsort damals selbst angesprochen und die Fraktionen gebeten, über eine Verlegung der Sitzungen in den Saal der von-Ascheberg­schen Kurie nachzudenken. Grund dieser Bitte: Akustik und Lichtverhältnisse im Forum sind für Sitzungen eher ungeeignet, auch sei der organisatorische und technische Aufwand vor einer Sitzung groß.

Die Fraktionen sprachen sich daher in dieser Sitzung, an der laut Protokoll Richard Dammann und Jürgen Jendroska nicht teilgenommen haben, einmütig für eine Rückkehr in die von-Aschebergsche Kurie mit Jahresbeginn 2019 aus.