Charmant gelang es Lehmkühler, sein Publikum einzubeziehen, anfangs mit einem Musikquiz und später mit seinem zweiten Song „Texthänger“. Während des Songs füllten die Anwesenden mit Pfeifen die Textlücken. Mit „Ich hab ’nen Texthänger, zu Hause hat’s noch geklappt“, gab er einen amüsanten Einblick in die Qualen eines Musikers.

Der Daruper Neubürger Lehmkühler betreibt in seinem Geburtsort Saerbeck ein Tonstudio und gibt Klavierunterricht am Gymnasium in Nottuln. Der aktuelle Song des Berufsmusikers „Was geht uns das an“ beschreibt das Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer. Dabei unterstützte ihn die Sängerin Eva Fernholz aus Nottuln. Mit dem Gitarristen Stefan Paehl aus Altenbeken trat dann der nächste Gastmusiker auf die Bühne. Kraftvoll trug er seine eigenen Songs vor.

Nach der Pause bat Lehmkühler seine Gäste um einen Namen für ein noch unbetiteltes Klavierstück. Mit dem Liedermacher Christian Lötters aus Greven kam dann der vierte Musiker zum Zuge. Lehmkühler begleitete dessen einfühlsames Stück „Das Leben ist hier und jetzt“ am Piano. Bei „Armageddon“, einem zynischen Song zur endzeitlichen Schlacht, wechselte er passend zur E-Gitarre. Lehmkühlers autobiografisches Lied „Es kommt anders als man denkt“ beendete den Konzertabend, doch ohne Zugabe und abschließenden großen Applaus ließ man die Musiker nicht gehen.

Der Erlös des Benefizkonzertes kommt dem Verein „Ein Lächeln für Togo“ zugute, der seit zwei Jahren ein Waisenkinderdorf unterstützt.