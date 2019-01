Dass die St.-Antoni-Bruderschaft arm an Traditionen ist, das kann man wirklich nicht behaupten. Das Gegenteil trifft zu. Eine ganz besondere Tradition war dem 1. Vorsteher Georg Steinhoff in der jüngsten Versammlung auch eine Erwähnung im Jahresbericht wert. Da sprach er vom „traditionellen Manteltauschen“ anlässlich der Generalversammlung 2018 und erntete dafür verständnisvolles Gelächter der Mitglieder.

Wie nun zu erfahren war, dürfte der „traditionelle Manteltausch“ auch im nächsten Jahr wieder eine Erwähnung im Jahresbericht finden. Denn als am vergangenen Sonntag die St. Antoni nach ihrer Versammlung der Nottulner Gastronomie einen Besuch abstattete, kam es, so ist zu hören, mehrfach zum Manteltausch. Zurzeit sollen auch noch mehrere Mäntel herrenlos auf ihre Abholung warten . . .

In einem besonderen Mantel-Fall startete der St.-Antoni-Vorstand am Donnerstag sogar ein caritatives Engagement in eigener Bruderschaftssache: „Vermisst wird seit Sonntag ein schwarzer langer Mantel, Marke Bugatti. Zuletzt in der Gaststätte Böcker-Menke gesehen. Besondere Kennzeichen: In der Tasche befanden sich weiße Handschuhe und eine weiße Fliege“, so die Vorstandsmitteilung. Hinweise werden erbeten an ✆ 01 79-2 31 91 89.

Mal abwarten, wie erster Vorsteher Georg Steinhoff in seinem nächsten Jahresbericht diesen Mantel-Fall aufgreifen wird . . .