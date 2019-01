„Es funktioniert“, freute sich König über den Erfolg in Darup. Nun sind die Nottulner Außenbereiche an der Reihe, weshalb sich die Daruper aus dem Vorstand und den Mitgliedsreihen zurückzogen. Neuer 1. Vorsitzender ist Henrik Alichmann. Er kündigte baldige Versammlungen für die einzelnen Buddelvereine (Polygone) im Nottulner Außenbereich an. Im März/April wolle man mit dem Verlegen der Leerrohre starten.

Vereinsgründung im Februar 2018

Der Verein „Glasfaser Außenbereich Nottuln e.V.“ war im Februar 2018 gegründet worden, um einen rechtlichen Rahmen für die Verlegung von Leerrohren zu bilden und die in Eigenregie durchgeführten Arbeiten versicherungstechnisch abzusichern. Im ersten Jahr waren die drei Daruper Buddelvereine Hastehausen, Gladbeck-Hövel und Hanrorup-Harle mit insgesamt rund 100 Mitgliedern im Verein vertreten.

Vorsitzender König zollte den Buddelvereinen ein großes Lob: „Hier wurde hervorragende Arbeit geleistet.“ Auf einer Strecke von rund 30 Kilometern seien etwa 60 Kilometer Leerrohre verlegt worden. Dafür seien 65 Durchstiche unter Wegen und Einfahrten erfolgt sowie unzählige Köpflöcher für das Ein- und Aussetzen der Pflüge in Eigenleistung gebuddelt worden. Auch das Aufstellen der Verteilerkästen erfolgte in Eigenleistung. „Der Zusammenhalt der über 100 Helferinnen und Helfer war beispiellos“, betonte König.

Er dankte den Lohnunternehmern Brune und Bunge sowie der Firma MUENET für die hervorragende Zusammenarbeit. Ein großer Dank ging auch an die Grundstückseigentümer, die ihre Flächen für die Leerrohrverlegung kostenlos zur Verfügung gestellt haben, auch wenn sie selbst nicht vom Glasfaserausbau direkt profitiert haben. Für Thomas König ist klar: „Dieses Projekt hat die Nachbarschaften im Außenbereich noch näher zusammengeschweißt.“ Und das wünschen die Daruper nun auch den Nottulnern.

Christian Driever bleibt Geschäftsführer

Für die weitere Arbeit des Vereins wurden die Vorstandsmitglieder neu gewählt: Henrik Alichmann, bislang zweiter Vorsitzender, löste Thomas König als neuen ersten Vorsitzenden ab. Neuer zweiter Vorsitzender wurde Hubert Wilmer (bislang Beisitzer). Neue Beisitzer sind Christa Schulze Bisping, Maria Meinert und Martin Schölling (vorher Peter Frieling, Dr. Christian Kämper und Hubert Wilmer). Neue Kassenprüfer sind Hubert Schulte Eistrup und Markus Lütke Aldenhövel (vorher Andrea Göcke und Tom Kummann). Die Geschäftsführung übernimmt wie bisher Christian Driever, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Nottuln.

Henrik Alichmann ist zuversichtlich, dass auch in Nottuln der Außenbereich zügig mit Glasfaser ausgestattet werden kann. Fünf Buddelvereine mit insgesamt rund 170 Mitgliedern haben sich gebildet: Heller, Uphoven/Draum, Buxtrup, Horst/Stockum und Stevern. Alichmann: „Unser Ziel ist es, im Januar nächsten Jahres fertig zu sein.“