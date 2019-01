Entscheidung aus Liebe

Die Entscheidung ist gefallen: Nottulns Bürgermeisterin Manuela Mahnke (53, SPD) wird in der niedersächsischen Samtgemeinde Apensen (rund 9400 Einwohner, Landkreis Stade) für das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin kandidieren. „Ja, ich werde dort antreten“, bestätigte sie am Freitag im WN-Gespräch. „Das ist keine Entscheidung gegen Nottuln, sondern eine Entscheidung aus rein privaten, persönlichen Gründen“, erklärte sie.

„ Mir ist klar, wenn ich in Apensen antrete, dann werde ich nicht für eine zweite Amtszeit in Nottuln kandidieren. Mir ist klar, wenn ich in Apensen antrete, dann werde ich nicht für eine zweite Amtszeit in Nottuln kandidieren. “ Manuela Mahnke

In Apensen wird am 26. Mai ein neuer Samtgemeindebürgermeister bzw. eine -bürgermeisterin gewählt. Und egal, wie die Wahl für Manuela Mahnke ausgehen wird, eine weitere berufliche Zukunft als Bürgermeisterin in Nottuln über den Termin der Kommunalwahl 2020 hinaus wird es nicht geben. „Ob ich 2020 in Nottuln noch einmal antreten werde, darüber muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen. Mir ist klar, wenn ich in Apensen antrete, dann werde ich nicht für eine zweite Amtszeit in Nottuln kandidieren“, sagte Mahnke.

Ausschlaggebend für ihre Entscheidung sei die Beziehung zu ihrem Lebenspartner, der im Landkreis Rotenburg/Wümme zu Hause sei. Eine solche beruflich bedingte Fernbeziehung sei nicht optimal. „Letztlich stand ich vor der Frage: Was ist wichtiger – der Job oder die Beziehung“, schilderte die Bürgermeisterin. „Ich habe mich für die Liebe entschieden“, warb sie um Verständnis.

Keine Flucht aus Nottuln

Ausdrücklich erklärte die Bürgermeisterin, dass sie keinesfalls vor der Arbeit oder vor ihren Kritikern in Nottuln weglaufe. „Ich bin kein Mensch, der wegläuft. Das hätte ich durchgehalten.“ Mit Nottuln werde sie immer schöne Erlebnisse verbinden. „Ich habe Freunde gefunden, ich habe hier tolle Mitarbeiter.“

Auf die freie Stelle des Samtgemeindebürgermeisters in Apensen ist sie durch Zufall gestoßen. Der vorherige Amtsinhaber ist offiziell aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, allerdings ist die aus drei Orten bestehende Samtgemeinde im Landkreis Stade seit Jahren für schwere politische Grabenkämpfe bekannt.

Die Samtgemeinde hatte zunächst einen Headhunter beauftragt, auf Gemeindekosten nach einem Bürgermeister zu suchen. Manuela Mahnke nahm Kontakt zum Headhunter auf und wurde auch von ihm auf Platz 1 einer Liste möglicher Nachfolger gesetzt, so war zu erfahren. Gleichwohl entschied man sich in Apensen zunächst gegen sie. Allerdings: Der dortige Landrat rügte das Headhunter-Verfahren auf Gemeindekosten als rechtswidrig, die Gemeinde musste es einstellen.

Kandidatur als Einzelkandidatin

Die Situation ist jetzt so, dass die Nottulner Bürgermeisterin als Einzelkandidatin mit Unterstützungsunterschriften antritt. „Ich werde dort aber um das Vertrauen und die Unterstützung der Parteien werben“, sagte sie. Mit Ausnahme der AfD habe sie bereits zu allen Parteien Kontakt aufgenommen.

Nach Medienberichten hat außerdem ein örtlicher CDU-Politiker seinen Hut in den Ring geworfen. Auch dieser Kandidat tritt aber als Einzelbewerber mit Unterstützungsunterschriften an.

Sollte sie die Wahl in Apensen gewinnen, möchte Manuela Mahnke dort zum 1. Juli das Amt antreten. Am Abend des 26. Mai werden die Nottulner wissen, ob sie noch in diesem Jahr einen neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu wählen haben.