Gemeinsam wurden überörtliche Friedensaktionen für 2019 beraten. Die Friedensgruppen aus einem breiten Spektrum waren sich darüber einig, dass mit dem Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag eine äußerst brisante internationale Lage entsteht, in der ein neues atomares Wettrüsten auf europäischem Boden droht. Michael Stiels-Glenn von den Friedensfreunden Dülmen: „Deshalb können wir die Politik nicht mehr allein den Regierenden überlassen. Die Bevölkerung muss wie in den 1980er Jahren der wachsenden Gefahr eines Atomkrieges entgegentreten.“

An den Ostertagen auf die Straße

Weil das Münsterland nach Auffassung der Teilnehmer durch Wiedereröffnung schon geschlossener Militäranlagen und Depots und eine Intensivierung der deutsch-niederländischen Kooperation zunehmend militarisiert werde, beschloss die Versammlung, in der Tradition der Ostermärsche der Friedensbewegung zu gemeinsamen Aktionen aufzurufen. Karfreitag (19. April) in Gronau, Karsamstag (20. April) in Münster, Ostersonntag (21. April) in Olfen und am Ostermontag (22. April) in Dülmen und Hamm will sie über die Grenzen von Parteien und Weltanschauungen hinweg auf die Straße gehen. Auch die Enscheder Friedensaktivisten werden sich an den Aktionen beteiligen. In einem gemeinsamen Flyer soll im Vorfeld über die Aktionen informiert und zur Teilnahme eingeladen werden.

Zwei weitere Aktionen

Weitere regionale Aktionsschwerpunkte soll es zum Tag der Bundeswehr am 15. Juni (Samstag) in Münster geben. Einen dritten Höhepunkt wollen die Friedensgruppen am 1. September (Sonntag) organisieren, dem 80. Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf Polen, mit dem der Zweite Weltkrieg begann.