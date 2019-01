Zu seiner jährlichen Klausurtagung traf sich der Vorstand der Landesvereinigung NRW des Bunds Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen vom 18. bis 19. Januar im Tagungshotel Weissenburg in Billerbeck. Neben administrativen Aufgaben wurde über die Durchführung einer Open Space Konferenz auf der nächsten Landesvertreterversammlung sowie die Öffentlichkeitsarbeit im Schiedsamt gesprochen.

Ziel ist außergerichtliche Einigung

Hierbei wurde noch einmal deutlich, dass die Öffentlichkeit vielfach über die Möglichkeiten des Schiedsamtes nicht ausreichend informiert ist. Ziel der Tätigkeit einer Schiedsperson ist es, eine außergerichtliche Einigung zwischen zwei Parteien zu erreichen. Neben geringen Kosten und der Möglichkeit, auch ohne Anwalt einen Antrag stellen zu können, spricht die hohe Erfolgsrate für den Gang zum Schiedsamt. Hier wird nicht gerichtet, sondern geschlichtet.

Familienrecht und Arbeitsrecht ausgenommen

Neben den obligatorischen Fällen (vor Klageerhebung bei Gericht vorgeschriebene Fälle wie zum Beispiel einfache Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Bedrohung und Verletzung des Briefgeheimnisses, Streitigkeiten wegen Zäunen, Überwuchs oder Einhalten eines Grenzabstandes von Pflanzen – also Nachbarschaftsrecht – sowie Verletzung der persönlichen Ehre (soweit nicht in Presse und Rundfunk begangen) kann aber beim Schiedsamt, bis auf wenige Ausnahmen, auch fakultativ (also freiwillig) in vielen Bereichen des Zivilrechts geschlichtet werden. Nur Familienrecht, Arbeitsrecht und Vertragsrecht mit Notarpflicht sind davon ausgeschlossen.

Wer über Rechnungen, Vereinbarungen, schlechte Leistung von Firmen oder ähnlichen Angelegenheiten in Streit gerät, kann es auch erstmal schnell und unkompliziert beim Schiedsamt versuchen: Weitere Informationen unter www.bds-nrw.com oder bei den in allen Städten in NRW vorhandenen Schiedsämtern.