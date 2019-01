Der Bürgermeisterin wird aber sicherlich bewusst sein, dass sich das Bedauern über ihren möglicherweise vorzeitigen Weggang in sehr überschaubaren Grenzen halten wird. Sie hat ihre Entscheidung in einer Zeit getroffen, in der sie sich in schwerer politischer See befindet.

Seit ihrem Amtsantritt im Oktober 2015 agiert die Bürgermeisterin letztlich ohne Fortune. Ihr langes Festhalten an den Krematoriumsplänen, ihre anfängliche Teilnahmslosigkeit in Sitzungen, das Kostenmanagement bei der Dreifachsporthalle, das zerrüttete Verhältnis zu Teilen der Politik, eine nicht immer geglückte Kommunikation zu Vereinen und Bürgern sowie nicht zuletzt ein schwieriges Arbeitsklima im Rathaus haben in der Bevölkerung für Ernüchterung gesorgt. Die Rolle der Getriebenen hat sie nicht abschütteln können. Keine gute Basis für eine Wiederwahl.

Nun, da klar ist, dass es eine zweite Amtszeit von ihr in Nottuln nicht geben wird, geht es darum, die nächsten Monate fair und sachorientiert zu gestalten.

Die Parteien haben sich nun auf eine möglicherweise vorzeitige Bürgermeisterwahl einzustellen. CDU, Grüne und FDP, die in dieser Frage schon seit dem vergangenen Jahr zusammenarbeiten, sind klar im Vorteil.