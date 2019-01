Dass der Verein „Blues in Nottuln e.V.“ nicht nur regional bekannt geworden ist, sondern auch überregional und sogar international, das zeigt sich nicht nur bei den Mitgliedern oder bei den Musikern der neuen Hausband, sondern jetzt auch im Vorstand.

Nachdem zwei Vorstandsposten vakant waren, wählten auf der Mitgliederversammlung die zahlreichen Anwesenden Ronald Verspiek aus Ruurlo/NL zum 2. Vorsitzenden und Matthias Menke aus Billerbeck zum Schriftwart. „Somit ist der Vorstand wieder komplett und zusammen mit den Beiden, die auch als Musiker in der Hausband aktiv sind, wird der Verein im 15. Jahr seines Bestehens für einige Überraschungen sorgen“, teilte Kassiererin Katrin Klein-Neumann mit.

„Auch die Mitgliederanzahl hat sich kräftig entwickelt, was uns als Vorstand zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, freute sich der 1. Vorsitzende Martin Uphoff. „Unser Verein zeigt, dass (Blues-)Musik verbindet – zwischen den Generationen und über Grenzen“, so Uphoff weiter.

Verabschiedet wurden an diesem Abend Mirko Gastić und Ortwin Urban aus dem Vorstand. Uphoff bedankte sich sehr für ihre gute Arbeit für den Verein und freute sich, das Ortwin Urban den Verein noch weiter als Beisitzer unterstützen wird.

Das nächste Highlight ist das komplett ausverkaufte Konzert der Soulfamily am 2. Februar in der Amtmannei. Musikfans können sich auch schon auf ein weiteres Konzert freuen: Am 23. März kommt der Brite „Albie Donnelly and The Supercharge“, ein musikalischer Leckerbissen.