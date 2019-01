„Bewusstlos gegen Ampelmast geprallt“

Kurz vor dem Verkehrsunfall habe er Nasenbluten bekommen und das Bewusstsein verloren. So begründete am Montag ein 24-jähriger Coesfelder die Ursache für die Kollision, bei der sein 21-jähriger Freund, der neben ihm auf dem Beifahrersitz saß, getötet worden war. Der Unfallverursacher muss sich seit Montag in der Verhandlung beim Amtsgericht Coesfeld wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Am 16. Juni des vergangenen Jahres war der Angeklagte gegen einen Ampelmasten des Gegenverkehrs auf der Bundesstraße 525 in Nottuln in Höhe der Ortszufahrt Darup geprallt.

Der Angeklagte sagte, dass er die Ampel gar nicht im Blick gehabt habe und erst wieder zu Bewusstsein gekommen sei, als das Auto in Flammen gestanden habe. Doch die Richterin wollte wissen, wie es möglich sei, mit 111 Stundenkilometern (erlaubt ist auf dem Abschnitt Tempo 70) das Fahrzeug weiterhin zu lenken, wenn man bewusstlos sei.

Der Angeklagte entgegnete, dass er vermute, dass das Auto wohl „ausgerollt“ sei, weil er zuvor in einer Hunderter-Zone unterwegs gewesen sei. Es habe sich um eine kurzfristige Bewusstlosigkeit und keinen Sekundenschlaf gehandelt, machte der Unfallverursacher deutlich. Denn die Richterin hielt ihm vor, dass er kurz nach dem Unfall von einem Sekundenschlaf gesprochen haben soll. „Ich habe den Aufprall nicht mitbekommen“, beteuerte der Angeklagte. Der 24-Jährige führte aus, dass er gesundheitliche Probleme habe. Sein Blutdruck sei unregelmäßig. Das habe ein Langzeit-Elektrokardiogramm ergeben. Er willigte auf Bitten der Staatsanwaltschaft ein, seine Ärztin von der Schweigepflicht zu entbinden. Er selbst habe sich beim Unfall die Beckenpfanne gebrochen, einen Leberriss zugezogen sowie Schnittwunden und Prellungen erlitten.

Eine 50-jährige Zeugin aus Darup, die mit ihrer Tochter den Unfall beobachtet hatte, weil sie selbst im Auto vor der Ampel stand, hat versucht, den Fahrer aus dem Auto zu bergen. Dabei habe er den Kopf zu ihr hingewendet und sie angesehen. Doch der Angeklagte beteuerte, dass er das Bewusstsein erst wiedererlangt habe, als ein Feuerwehrmann ihn aus dem Wrack befreit habe. Weitere Autofahrer, die die Unfallstelle passierten, bargen den 21-jährigen Beifahrer aus dem völlig zerstörten Pkw. Ein 49-jähriger Zeuge aus Darup, der in der Gegenrichtung – von Nottuln in Richtung Darup – unterwegs gewesen ist und rechts abbiegen wollte, sagte aus, dass das ihm entgegenkommende Auto des Angeklagten „wie auf Schienen“ auf die Ampel zugerast sei, „wie von einem Magneten angezogen“. Ob der Angeklagte versucht habe, zu bremsen, habe er nach dem Abbiegen aus seinem Blickwinkel nicht mehr sehen können.

Die Verhandlung wird am 11. Februar fortgesetzt. Dann soll unter anderem der Polizeibeamte zu Wort kommen, der den Unfall aufgenommen hat.