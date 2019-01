Schwerpunkte sollen massiv verlagert werden

Die CDU-Fraktion ist zur Haushaltsklausur in Gronau-Epe zusammengekommen und hat sich ausführlich mit dem Etatentwurf der Gemeindeverwaltung beschäftigt. Nach intensiver Diskussion will sie die Schwerpunkte im Haushalt massiv verlagern.

Einsparen will sie beim kostenträchtigen Umbau der Aschebergschen Kurie. Das historische Gebäude ist nach Rückkehr des Rates in den Sitzungssaal im Obergeschoss weiter in der Diskussion, da der Saal und auch das Erdgeschoss mit Garderobe und Toiletten nicht barrierefrei sind. Die Verwaltung will deshalb in 2019 in die Realisierung des Projektes (Einbau eines Aufzuges, umfassende Renovierung und gläserne Verbindung mit der Stiftsmühle) eintreten und dafür gut 1,5 Mio. Euro bereitstellen. Hieran möchte die CDU erhebliche Abstriche vornehmen und insbesondere die Verbindung zur Stiftsmühle streichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Fraktionsvorsitzender Hartmut Rulle: „Es hat ein Umdenken stattgefunden. Wir brauchen für unsere Sitzungen kein Rathaus in ‚Glas und Gloria‘. Ein Aufzug und barrierefreie Toiletten werden völlig reichen.“ Stattdessen möchte die CDU in Schule, Digitalisierung, Bauen und Kultur investieren.

Zum Thema Digitalisierung begrüßen die CDU-Politiker ausdrücklich, dass die Verwaltung in die digitale Netzstruktur der Gewerbegebiete und der Schulen investieren möchte. Diesen Ansatz will die CDU jedoch auf die Wohnquartiere in allen Ortsteilen ausdehnen, dort die Kupferkabel auf der letzten Meile bis in die Hausanschlüsse durch Glasfaser ersetzen und hierfür einen Investor gewinnen. Fraktionsvize Markus Lunau: „Es kann nicht sein, dass von den elf Kommunen im Kreis bereits zehn einen Investorenvertrag abgeschlossen haben, in Nottuln aber der Knoten nicht durchgeschlagen wird. Wir wollen die rote Laterne loswerden und das schnell.“ Deshalb will die CDU einen Teil des eingesparten Haushaltsansatzes aus dem Projekt Aschebergsche Kurie ins Thema Digitales verlagern.

Gleiches soll in Richtung Schulen geschehen und ein zusätzlicher Haushaltsansatz soll aufgenommen werden. Das Geld soll es vor allem Gymnasium und Sekundarschule ermöglichen, in diesem Jahr konzeptionelle Überlegungen für Umbau bzw. Ausbau der Schulgebäude zum Abschluss zu bringen. Weitere Mittel sollen ab 2020 die Realisierung der Maßnahmen ermöglichen.

Einen weiteren Schwerpunkt will die CDU für den Bereich Kultur vorschlagen und die Verfügungsmittel des Kulturbeirates verdoppeln. Ratsmitglied Georg Schulze Bisping: „Die Einsetzung eines Kulturbeirates hat sich grundsätzlich bewährt. Schade nur, dass er einige Anträge hat abweisen müssen, da das Geld fehlte. Das wollen wir ändern.“

Abschließend war man sich einig, dass vor dem Hintergrund der vielen noch nicht realisierten Bauprojekte aus den Vorjahren jetzt in 2019 eine Konsolidierung anzustreben ist. Angesichts der dünnen Personaldecke im Fachbereich Bauen sollen nur die Maßnahmen ins Auftragsbuch geschrieben werden, die eine realistische Chance auf Umsetzung haben. Zudem sollen möglichst viele Projekte an externe Büros vergeben und Fördermöglichkeiten des Landes geprüft werden. Ratsfrau Roswitha Roeing-Franke: „Das Land NRW fördert den Wohnungsbau z.B. in der Nähe von Bahnhöfen und übernimmt sämtliche Planungsleistungen. Das kann unsere Verwaltung beim Personal und auch beim Geld entlasten.“

Diese und weitere Vorschläge werde man in die Etatberatung mitnehmen.