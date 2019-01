Für Rosenmontag: Wagenbauer geben Vollgas

Ob in der Ferne oder daheim, das Nottulner Prinzenpaar Marvin I. (Häusler) und Maike I. (Schröder) sind gern gesehene Gäste. Das zeigte sich am Samstag, als die Nottulner Tollitäten an der Jubiläums-Gala der Interessengemeinschaft Werner Karneval (IWK) teilnahmen. „4 x 11 – das feiern wir“ lautet dort das Motto dieser Session. Vor Beginn der Gala waren Prinz Marvin und Prinzessin Maike der Einladung des Werner Bürgermeisters Lothar Christ gefolgt und hatten sich im Foyer des Stadthauses eingefunden. Dort bot sich die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit dem Werner Prinzenpaar Rainer und Renate Schmeltzer sowie mit dem Kinderprinzenpaar Mike I. Krzykowski und Lilian I. Rehberg.

Herzlich begrüßt wurden die Tollitäten aber auch hier in Nottuln bei den Wagenbauern für den Rosenmontagszug am 4. März. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, berichtet die KG. Ein Beispiel: Viele fleißige Hände hämmern, bohren und streichen unter dem wachsamen Blick von Karl-Heinz Haardt und gestalten den Umzugswagen des Fanclubs „Gertis Adler“.

Das Nottulner Prinzenpaar (3. und 4. v. l.) nahm an der närrischen Jubiläums-Gala in Werne teil. Foto: KG Nottuln

Prinz Marvin und Prinzessin Maike machten sich persönlich ein Bild vom Fortgang der Arbeiten. Und da gestärkt die Arbeiten leichter von der Hand gehen, brachte das Prinzenpaar zur Freude der Fleißigen Brötchen und Kaffee zur Stärkung als Dank für die Einladung vorbei. Natürlich wird noch nicht verraten, wie der Wagen aussehen wird, aber die Zuschauer können sich auf eine tolle Neugestaltung freuen, war sich das Prinzenpaar einig.

Auch bei den Hummelbierkern haben die Arbeiten für die Teilnahme am Rosenmontagsumzug begonnen. Prinz Marvin war mit seinem Gefolge der Einladung der Hummelbierker durch ihren 1. Vorsitzenden Michael Nosthoff gefolgt und brachte natürlich auch hier eine Stärkung mit. Bei den Hummelbierkern war ebenfalls der Ehrgeiz erkennbar, für den schönsten Umzugswagen in diesem Jahr prämiert zu werden.

Übrigens: „Anmeldungen für den Rosenmontagszug mit einem Wagen oder einer Fußgruppe sind noch möglich“, so der 2. KG-Vorsitzende Sven Winkler. Zwecks besserer Planung des Umzuges lädt die KG Nottuln alle Interessierten, die teilnehmen oder sich informieren möchten, am Donnerstag (31. Januar) um 20 Uhr in die Ratsschänke Böcker-Menke zum Treffen der Zugteilnehmer ein.