Für Rosenmontag: Wagenbauer geben Vollgas

Nottulner Prinzenpaar besucht Zugteilnehmer und Jubiläums-Gala in Werne

Nottuln -

Ob in der Ferne oder daheim, das Nottulner Prinzenpaar Marvin I. (Häusler) und Maike I. (Schröder) sind gern gesehene Gäste. Das zeigte sich am Samstag, als die Nottulner Tollitäten an der Jubiläums-Gala der Interessengemeinschaft Werner Karneval (IWK) teilnahmen. „4 x 11 – das feiern wir“ lautet dort das Motto dieser Session. Vor Beginn der Gala waren Prinz Marvin und Prinzessin Maike der Einladung des Werner Bürgermeisters Lothar Christ gefolgt und hatten sich im Foyer des Stadthauses eingefunden. Dort bot sich die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit dem Werner Prinzenpaar Rainer und Renate Schmeltzer sowie mit dem Kinderprinzenpaar Mike I. Krzykowski und Lilian I. Rehberg.