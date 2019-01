Ehrenamt hält Gemeinde zusammen

Bürgermeisterin Manuela Mahnke hat beim Neujahrsempfang der Gemeinde Nottuln dazu aufgerufen, trotz aller kritischen und kontroversen Diskussionen den respektvollen Umgang miteinander nicht aus den Augen zu verlieren. „Respekt bedeutet anzuerkennen, dass es immer unterschiedliche Sichtweisen gibt. Respekt ist der Klebstoff und die zentrale Formel, die unsere Gesellschaft zusammenhalten“, betonte die Bürgermeisterin.

Der schon traditionelle Neujahrsempfang der Gemeinde, der am Montagabend im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums stattfand, war diesmal sehr gut besucht. Aus allen Ortsteilen und darüber hinaus waren Bürger gekommen, um der Bürgermeisterin zuzuhören und um in vielen Gesprächen Kontakte zu knüpfen und Meinungen auszutauschen.

Neujahrsempfang der Gemeinde Nottuln 1/52 Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Die Bürgermeisterin erinnerte in ihrer Rede an die verstorbenen Mitbürger Eberhard Wenzel, Udo Strebel und Dr. Jörg Potthast. „Es waren Männer, die engagiert für ihre Sache eingetreten sind und ihre Aufgaben – jeder auf seine Art – mit großer Bravour gemeistert haben“, bat sie um eine Gedenkminute.

Ausdrücklich dankte die Bürgermeisterin allen Menschen in der Gemeinde, die sich ehrenamtlich engagieren. „Ohne sie wären öffentliches und gesellschaftliches Leben undenkbar. Sie sind der Kitt, der das Leben in der Gemeinde zusammenhält.“ Und: „Ich wünsche mir, dass es weiterhin so viel ehrenamtliches Engagement gibt. Aber ich wünsche mir auch einen Umgang miteinander, der von mehr Respekt geprägt ist“, leitete Mahnke zu einem ihr wichtigen Thema über. Respekt scheine heute immer mehr aus der Mode zu kommen. Doch nur wer Respekt gewähre, könne ihn auch einfordern.

Bürgermeisterin Manuela Mahnke (kl. Foto) sprach allen ehrenamtlich Tätigen ein großes Dankeschön aus. Foto: Dieter Klein

Die Bürgermeisterin kritisierte die Netz-Community, in der häufig nur Behauptungen als Wahrheit verbreitet würden. Mahnke: „Ich wünsche mir sehr, dass auch der Umgangston in allen Medien von Respekt und einer Haltung geprägt ist, die niemanden als Person oder wegen seiner Meinung verunglimpft oder verletzt.“

In ihrer Rückschau erinnerte die Bürgermeisterin an die Inbetriebnahme der Ortsumgehung, an die Sanierung der alten Ortsdurchfahrt oder auch an das Hanhoff-Projekt. Den Hinweis, dass nun die Arbeiten für das Baugebiet Nottuln-Nord begonnen haben und durch dieses Baugebiet der Kirchturm wieder mehr in die Mitte des Ortes rücke, wurde mit Beifall aufgenommen. Was die neue Dreifach-Sporthalle angeht, rechnet die Bürgermeisterin mit einer Inbetriebnahme im Herbst, sodass die „super lange Durststrecke“ der Sportler endlich ein Ende haben werde.

Das Jahr 2019 stehe ganz im Zeichen von Jubiläen. Neben dem 35-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Nottuln – St. Amand-Montrond gelte es auch, das 100-jährige Bestehen der Sportvereine Arminia Appelhülsen und DJK Grün-Weiß Nottuln zu feiern. In der 35-jährigen deutsch-französischen Freundschaft zeige sich der Respekt, den die Menschen beider Länder unter- und miteinander walten lassen, so die Bürgermeisterin. Und ohne einen respektvollen Umgang aller Beteiligten würden wohl auch die beiden Sportvereine nicht ihren 100. „Geburtstag“ feiern können.

Auch wies Mahnke auf das gemeinsame Schützenfest von St. Antoni und St. Martini hin. Die Bürgermeisterin: „Es kommt also eine ganze Menge auf Nottuln in diesem Jahr zu. Machen wir das Beste daraus, und zwar ohne es dabei an gegenseitigem Respekt und Zutrauen in die Fähigkeiten jedes Einzelnen mangeln zu lassen.“

Die im Rahmen des Neujahrsempfangs stets durchgeführte Spendensammlung für einen guten Zweck galt diesmal der deutsch-französischen Jugendbegegnung beim Partnerschaftsjubiläum. Günter Dieker als Fachbereichsvorsitzender St. Amand-Montrond im Partnerschaftskomitee informierte über die Feierlichkeiten (1. bis 5. Mai).

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang vom gemischten Chor „Chorios“ unter der Leitung von Vera Hoffmann. Das Ensemble begeisterte mit sechs Liedbeiträgen, wobei vor allem der Song „Clap your Hands“ zum Mitklatschen einlud. Mit lang anhaltendem Beifall dankten die Anwesenden dem Chor für die gelungenen Liedbeiträge.