Maria Terbrack wiedergewählt

Mit fast 40 Mitgliedern war der Gastraum in der Gaststätte Egbering während der Generalversammlung des RV Nottuln am Sonntag gut gefüllt. Vorsitzender Hermann Josef Gehrmann führte zügig durch die Versammlung.

Geschäftsführerin Maria Terbrack stellte den Sport- und Geschäftsbericht des Jahres 2018 vor. Der Sportbericht zeigte einmal mehr, dass auch in einem kleineren Verein mit derzeit 140 Mitgliedern viele gute Reiterinnen und Reiter beheimatet sein können. Mit 639 Siegen und Platzierungen beim Springen und in der Dressur bis hin zur Klasse S kann sich die sportliche Bilanz mehr als gut sehen lassen.

Auch bei der Mannschaftsreiterei, die dem Reitverein sehr am Herzen liegt, gab es viele Erfolge. Beim Schulpferdecup blickt der Verein auf eine kleine Erfolgsserie zurück. Auch 2018 konnten sich gleich zwei Mannschaften für das Halbfinale im März in Freckenhorst qualifizieren. Hier wird sich dann zeigen, welche Reiterinnen und Reiter zum Hof Kasselmann fahren dürfen, um Ende April bei Horse & Dreams meets France im Schulpferdebereich ihre Leistungen zeigen zu können.

Der Finanzbericht zeigte, dass mit den Geldern ausgesprochen verantwortungsvoll umgegangen worden ist, sodass dem Vorstand die Entlastung erteilt wurde. Die Wahl der 2. Kassenprüferin war schnell erledigt, Veronika Göcke, die mit Applaus verabschiedet wurde, machte Platz für ihre Nachfolgerin Theresa Schlätker, die einstimmig gewählt wurde. Die Wahl der Geschäftsführerin war super-schnell entschieden: Einstimmig wurde Maria Terbrack unter großem Applaus wiedergewählt.

Der krönende Abschluss der Versammlung war die Ernennung des Riders of the Year der U18-Reiterinnen und -Reiter. Die 2. Vorsitzende Dr. Ulrike Baackmann steckte Max Merschformann, der mit der Punktzahl von 1920 ganz weit an der Spitze lag, als Erstem die goldene Schleife an. Gefolgt von Laurenz Terbrack mit 1120 Punkten, der an diesem Abend von seinem Vater Markus vertreten wurde. Auch Malte Merschformann, Bruder von Max, freute sich sehr über die dicke Schleife für den dritten Platz bei einer Punktzahl von 956.

Im Anschluss an die Versammlung war eigentlich eine Wanderung rund um Darup geplant, der Regen machte daraus dann aber einen kurzen Gang durchs Dorf. Anschließend freuten sich alle auf einen gemütlichen Ausklang bei der Familie Schlätker.