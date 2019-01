Die Schüler des Französischkurses des 9. Jahrgangs haben nun an einem besonderen Internetteamwettbewerb teilgenommen. Dieser wird jährlich am 22. Januar veranstaltet. An diesem Tag wurde 1963 der Elysée-Vertrag von Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle unterzeichnet, der die deutsch-französische Freundschaft besiegelte. Dieser Wettbewerb wird ausgelobt vom Institut français, dem Cornelsen-Verlag , dem Ministerium für Schule und Bildung NRW sowie der Vereinigung der Französischlehrerinnen und -lehrer, berichtet die Liebfrauenschule.

Am Wettbewerbstag stellte der Kurs ein Team aus 14 Schülern, das in Partnerarbeit insgesamt zehn Aufgabenmodule bearbeitete. Das Themenrepertoire umfasste beispielsweise „Es lebe der Sport“, „Die Welt der Bücher“, „Wirtschaft und Arbeitswelt“ und „Europa: Reisen und Begegnungen“. Innerhalb von drei Unterrichtsstunden mussten zu allen Themen Fragen beantwortet werden, indem die Schüler im Internet vorgegebenen Links folgten. Dann lasen sie Texte, schauten Videos und hörten Musik, um die Lösungen zu erschließen. Die recherchierten Ergebnisse wurden per Internet übermittelt.

Die Liebfrauenschüler waren hoch motiviert, den Unterrichtsalltag mit einer andersartigen Aufgabe zu unterbrechen, auch wenn viele Fragen recht knifflig waren und die Konzentration über einen langen Zeitraum gehalten werden musste, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Inzwischen stehen die Ergebnisse des Wettbewerbs fest: Der Kurs hat im Ranking einen Platz im Mittelfeld erzielt. Dies ist jedoch nach Meinung der Französischlehrerinnen Ricarda Koschick und Daniela Smolka, die für Organisation und Durchführung an der Schule verantwortlich waren, kein Wunder: „Angesichts der technischen Schwierigkeiten bei der Übermittlung der Lösungen steht für uns Lehrer die hervorragende Teamfähigkeit des Kurses im Vordergrund, die Schüler waren in der Lage, eine lohnenswerte und angemessene Aufgabe zu bewältigen.“

Wenn möglich, möchten die Schüler auch in ihrem Abschlussjahr wieder am Wettbewerb teilnehmen.