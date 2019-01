Galeristin Dr. Ga­briele Hovestadt freut sich auf die erste Ausstellung im neuen Jahr. „Die Wände der Galerie, sonst in einem schlichten Weiß gehalten, werden in neuen Farben erstrahlen – passend zu den Arbeiten von Ben Kamili , der dafür eigens aus Potsdam anreisen wird.“

Die Arbeiten von Ben Kamili sind ein Feuerwerk an Farbe und Opulenz und somit passende Boten für das nahende Frühjahr. Auf zahlreichen Studienreisen durch Europa kommt er in Berührung mit unterschiedlichen Vegetationen, mit Gewässern und Himmelsformationen, deren Eindrücke er ganz dem Geiste der Impressionisten folgend vor Ort auf der Staffelei realisiert – und zwar direkt mit der Hand aus dem Farbtopf. So nimmt der Künstler den Betrachter mit auf eine Reise, in der neben Garten- und Blumenbildern auch immer wieder Ansichten der Elbe, der Inseln Sylt, Helgoland, Föhr und Spiekeroog oder Schloss Sanssouci oder Charlottenburg zu sehen sind.

Ben Kamili, 1969 in Ora­she e Poshtme in Mazedonien geboren, studierte nach seiner Übersiedelung 1991 nach Berlin zunächst Werkstoffwissenschaften an der Technischen Universität, bevor er 1998 an die Berliner Universität der Künste wechselte und von Professor Klaus Fußmann 2004 zu dessen Meisterschüler ernannt wurde.

Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag (3. Februar) um 11.30 Uhr sind alle Interessierten eingeladen. Der Eintritt ist frei. Ben Kamili wird dann anwesend sein.