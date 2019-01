600 Euro für Afrika-Projekt

In Person von Theresa Eilmann , Fabian Jansing und Marius Deitert standen in dieser Woche drei Vertreter der Nottulner Landjugend mit einem freudigen Lächeln im Foyer der Firma Giesker & Laakmann . Ausgestellt auf eine Summe von 600 Euro, überreichten sie der Schriftführerin des Vereins „Ein Lächeln für Togo“, Sarah Laakmann, einen extragroßen Spendenscheck.

Gesammelt wurde das Geld von den vielen Nottulner Haushalten, die, wie jedes Jahr üblich, ihren Weihnachtsbaum zur Entsorgung an die Landjugend übergeben hatten. Jedoch wurde diesmal nicht um eine kleine Spende für einen gemeinnützigen Zweck oder die Jugendförderung gebeten, sondern ganz gezielt um eine Spende für den Verein „Ein Lächeln für Togo“, der seit über zwei Jahren ein Waisenkinderdorf mit 500 Bewohnern in Yovokope/Togo unterstützt.

Sarah Laakmann nahm in Vertretung der Schirmherren des Sozialprojekts den Scheck in Empfang und freute sich über das Engagement der Bevölkerung. „Es ist großartig, was uns in den letzten Monaten erreicht hat. Mit dieser tollen Unterstützung kommen wir Schritt für Schritt weiter und können unsere Vorhaben in Togo planmäßig umsetzen.“

Der im November 2016 gegründete Verein „Ein Lächeln für Togo“ fördert mit Geld- und Sachspenden ein Waisenkinderdorf bei Yovokope. Mit den Spenden werden unter anderem Projekte im Bereich der Bildung, der medizinischen Versorgung und der Verbesserung der Landwirtschaft nachhaltig umgesetzt, berichtet der Verein, in dem sich zurzeit 23 ehrenamtliche Mitglieder engagieren.

Sachspenden werden täglich von 8 bis 17 Uhr bei der Spedition Giesker & Laakmann, Buxtrup 5, entgegengenommen. Geldspenden erreichen den Verein über das Spendenkonto bei der Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE96 4015 4530 0038 4637 74.

Weitere Informationen zum Verein gibt es im Internet (www.einlaechelnfuertogo.de) und bei Facebook.