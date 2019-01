Am Donnerstag war es wieder soweit: Gespannt warteten 63 Mädchen und Jungen in der Aula der Astrid-Lindgren-Schule, um ihr Sportabzeichen in Empfang zu nehmen. „Es ist an unserer Schule ein traditioneller Programmpunkt im Januar: Eine Ehrung für all die Kinder, die mit viel sportlichem Ehrgeiz und hoher Motivation die Bedingungen zum Erwerb des Sportabzeichens erfolgreich gemeistert haben“, erläutert Schulleiterin Karin Greßkämper.

Klaus Becker, Sportabzeichen-Beauftragter des Landessportbundes NRW, und Bettina Kerkhoff von der Sparkasse Westmünsterland überreichten persönlich die begehrten Anstecknadeln an die stolzen Kinder: 20 mal wurde Gold verteilt, 28 mal Silber und 15 mal Bronze.

Rechnet man die Abgänger aus dem Sommer hinzu, wurden im Kalenderjahr 2018 insgesamt 106 Sportabzeichen an der Astrid-Lindgren-Schule verliehen.