Mit Beginn des Monats Februar ändern sich die Gottesdienstzeiten in der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde: Der Gottesdienst am Sonntag beginnt nun bereits um 9.30 Uhr im Friedenshaus Appelhülsen und erst um 11 Uhr in der Kirche „Unter dem Kreuz“ in Nottuln. Diese Regelung hat das Presbyterium als Gemeindeleitung in der Januarsitzung beschlossen. Sie gilt vorläufig ab dem morgigen Sonntag (3. Februar) und ist zunächst befristet bis zum Beginn der Sommerferien.

Dadurch kann die neue Pfarrerin Regine Vogtmann sonntags Gottesdienste mit der Gemeinde an beiden Predigtstätten in Nottuln und Appelhülsen feiern, erläutert die Friedens-Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Die Gemeinde lädt ein zu einem Kirchenkaffee ausnahmsweise vor dem Gottesdienst am Sonntag in Nottuln. Beginn ist um 10 Uhr im Johanneshaus. In diesem Rahmen informieren Presbyteriumsmitglieder über die neuen Gottesdienstzeiten und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. Rückmeldungen aus der Gemeinde sind ausdrücklich erwünscht. Denn für andere Gestaltungsvorschläge ist das Presbyterium selbstverständlich offen.

► Alle Interessierten sind eingeladen, die Gottesdienste am morgigen Sonntag (3. Februar) um 9.30 Uhr im Friedenshaus in Appelhülsen oder um 11 Uhr in Nottuln zu besuchen und bereits zuvor beim Kirchenkaffee über die neuen Gottesdienstzeiten miteinander ins Gespräch zu kommen.