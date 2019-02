Viele glückliche Gesichter gab es am Donnerstagnachmittag in der Volksbank Nottuln. Der Heimatverein ehrte dort die Gewinner des Luftballonwettbewerbs vom Martinimarkt. Ein Wettbewerb, der wieder auf großes Interesse gestoßen sei, wie der Heimatverein betont. Insgesamt wurden rund 350 Ballons in den Himmel aufgelassen. Alle Ballons waren mit Antwortkarten versehen. 50 dieser Karten wurden von Findern zurückgeschickt. „Eine gute Resonanz“, freut sich der Heimatverein.

Für die Preisverleihung hatte sich Kerstin Hildebrandt vom Marketing der Volksbank Nottuln etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie hatte eine Deutschlandkarte angefertigt und darauf für jeden einzelnen der zehn Preisträger mit Entfernungsangabe markiert, wo sein Ballon gefunden worden war. Somit konnten sich die Kinder einigermaßen die Entfernung von bis zu rund 340 Kilometer Luftlinie vorstellen. Und sie staunten: „So weit ist mein Ballon geflogen?“

Nachdem Bankvorstand Martin Herding die Preisträger und ihre Eltern sowie die Vertreter des Heimatvereins begrüßt hatte, wurden auch die Ergebnisse bekannt gegeben. Den ersten Platz belegte Leo Perick, dessen Ballon bis Westerland auf Sylt flogen war (337 km). Der zweite Preis ging an die Gruppe Zwergenland vom Familienzentrum St. Gerburgis, deren Ballon nahe Lübeck gefunden wurde (304 km). Den dritten Preis gewann Julian Neuhaus (291 km). Die weiteren Gewinner sind: Max Kock (282 km), Leonie Holland (269 km), Antonia Frye (265,97 km), Mia Huesmann (265,21 km), Greta Ilceski (261 km), Julian Post (260 km) und Dana Trienenjost (258 km).

Wie gewohnt, hatte der Heimatverein wieder zum Alter der Kinder passende Preise ausgesucht. Die Freude war riesig. „Wir sind im nächsten Jahr wieder dabei“, war die einhellige Meinung der Eltern und Kinder.