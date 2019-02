„Damit bei Glätte der Winterdienst auf Nottulns öffentlichen Straßen rechtzeitig zum Berufsverkehr Wirkung zeigt, beginnt der Einsatz des Nottulner Baubetriebshofes bereits um 5 Uhr morgens.“ Das erklärte gestern Peter Scheunemann , Leiter der Nottulner Gemeindewerke, auf WN-Anfrage. Mit insgesamt vier Fahrzeugen (ein Lkw, ein Mehrzweckgeräteträger sowie zwei Kleinschlepper) rücke der Baubetriebshof aus.

Dabei werden die Straßen, Wege und Plätze in der Gemeinde nach einem priorisierten Einsatzplan abgearbeitet. So sind zum Beispiel Durchfahrtstraßen, Schulwege, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege zuerst dran. Scheunemann: „Dabei wird bei akuter Glätte Streusalz eingesetzt, um die Straßen möglichst schnell eisfrei zu bekommen, Unfälle zu vermeiden und ein Verkehrschaos zu verhindern. Aber wo es anders geht, greifen wir auf Alternativen zurück. So werden bei Schneefall zum Beispiel die Radwege auch mit Besenwagen gefegt. Oder im historischen Ortskern wird nur bei akuter Glätte Salz verwendet; bei längerem Bodenfrost aber Granulat. So soll das Kopfsteinpflaster geschont werden.“

Generell gelte auch für den Winterdienst des Baubetriebshofes, dass der Einsatz von Streusalz so gering wie möglich gehalten werden soll.

Scheunemann: „Der Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist immer eine Gratwanderung zwischen Verkehrssicherung und Umweltschutz.“