Kinder sind die Sympathieträger

Die Stimmung ist fantastisch: Rund 2000 Paar Hände applaudieren begeistert, als Frederike und Felix Henscheid , Liana und Mirja Göcke, Charlotta Autmaring und Emil Reinecke den langen Laufsteg betreten. Die fünf Kinder, allesamt aus der Gemeinde Nottuln, sind an diesem Abend die jüngsten Models im weiten Raum der Halle Münsterland. Und sie präsentieren vor rund 2000 Menschen Mode, die von einer Nottulnerin entworfen wurde: von Leonie Ueing .

Die 21-Jährige, die am Rupert-Neudeck-Gymnasium ihr Abitur gemacht hat, absolvierte an der Schule für Modemacher in Münster erfolgreich eine dreieinhalbjährige Ausbildung zur „Produktmanagerin für Modedesign und Bekleidung“. Die Präsentation einer selbst entworfenen Kollektion bei der bekannten Veranstaltung „Students on Catwalk“ gehörte zur Abschlussprüfung, die Leonie Ueing problemlos bestanden hat. Dazu trug sicherlich auch das gekonnte Auftreten der sechs Nottulner Kinder bei, die sich viele Sympathien erwarben. „Die Kinder haben das wirklich super gemacht“, freut sich Leonie Ueing.

Für „Students on Catwalk“ hatte die Nottulnerin als einzige Teilnehmerin eine Kinder-Sport-Kollektion entworfen. Bequeme Schnitte, funktionelle Details wie verschließbare Taschen sowie der dosierte Einsatz von Neonfarben überzeugten auch die Prüfungskommission.

„Mode hat mich schon in meiner Kindheit interessiert“, erzählt Leonie Ueing. Mit zwölf Jahren habe sie Modeskizzen erstellt und sei mit dem Nähen angefangen. Logisch, dass nach dem Abitur der weitere Weg zur Schule für Modemacher führte und damit zu einer Ausbildung, die breit aufgestellt ist. Neben dem handwerklichen Aspekt in Form einer Maßschneiderausbildung und dem kreativen Bereich spielen vor allem kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie das Marketing eine wichtige Rolle. Und in diesem kaufmännischen/Marketing-Bereich möchte die junge Nottulnerin auch künftig arbeiten. „Ich bin jetzt auf Jobsuche“, erzählt Leonie Ueing. Und man hört ihr an, dass sie sich auf ein neues Kapitel in ihrem Leben freut.