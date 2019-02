Ingo Schulze Detten macht Vorstand komplett

Seit Freitagabend ist der geschäftsführende Vorstand des Schützenvereins Schapdetten wieder komplett. Die Schützenbrüder wählten während der Hauptversammlung Ingo Schulze Detten zum neuen Kassenwart.

Zu Beginn der Veranstaltung im Hotel „Zur alten Post“ hatte der Vorsitzende Matthias Stüper die fast 40 Anwesenden und unter ihnen ganz besonders die amtierenden Majestäten, König Martin Böing, Kaiser Ludger Maas und andere, Ehrenvorsitzenden sowie Ehrenmitglieder willkommen geheißen. Schriftführer Ralf Leifken erinnerte anschließend mit einem umfangreichen Protokoll an die letzte Generalversammlung im Juni 2018. Und Stüper schloss sich mit seinem Bericht des Vorsitzenden an.

„Nur Positives“ wusste er vom Schützen- und Kaiserfest 2018 zu berichten und ließ auch alle anderen Termine des vergangenen halben Jahres noch einmal Revue passieren. Der Vorsitzende erinnerte an die nächste Veranstaltung, die Winterwanderung mit Familien am kommenden Samstag (9. Februar). Er wies darauf hin, dass auch in diesem Jahr das Schützenfest in Stevern am 2. Juni von den Schapdettenern mitgefeiert werden und auch die Marschsicherung übernommen werden soll. Er freute sich, dass sich bereits während der Versammlung genug Helfer dafür meldeten.

Das Schapdettener Schützenfest wird in diesem Jahr am 19. Juli beginnen. An diesem Abend werde ein DJ für Unterhaltung sorgen, berichtete der stellvertretende Vorsitzende Tobias Liedmeyer. Am Schützenfestsamstag wird danach die Band „Gigolos“ spielen.

342 Mitglieder hat der Schützenverein Schapdetten in 2019, informierte Matthias Stüper, „seit Jahren kontinuierlich“, und legte den Anwesenden auch die monetären Zahlen des Vereins von 2018 vor. Franz Georg Spork hatte zusammen mit Engelbert Froning die Kasse geprüft, „keine Unregelmäßigkeiten festgestellt“ und beantragte die Entlastung des Vorstands.

Nachdem diese gewährt worden war, wählten die Schützenbrüder als erstes Helmut Giering und André Storp zu neuen Kassenprüfern. Anschließend machten sie Ingo Schulze Detten einstimmig zum Kassenwart. Bis März vergangenen Jahres hatte Christian Wannemüller diesen Posten bekleidet, nach dessen Ausscheiden hatten die beiden Vorsitzenden seine Aufgabe kommissarisch übernommen.