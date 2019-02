„Ich konnte es nicht fassen“

Nachdem sich die Schüler und Schülerinnen des Spanischgrundkurses der Q2 des Rupert-Neudeck-Gymnasiums ausgiebig mit dem abiturrelevanten Thema Chile und den dortigen sozialen Umwälzungen in den Jahren 1970 bis 1973 beschäftigt hatten, luden sie am Freitag zum Abschluss die chilenische Sängerin und Autorin Isabel Lipthay ein. Als Zeitzeugin der durch den Putsch Pinochets verursachten politischen Unterdrückung konnte sie den Schülern einen ganz neuen Blickwinkel bieten, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Neben dem theoretischen Wissen bekamen sie nun ganz persönliche Einblicke in die Empfindungen von Isabel Lipthay, die zu der Zeit des Putsches Journalismus-Studentin in Santiago de Chile war.

„Am 10. September ging ich zu Bett als junge Studentin, verliebt in meinen Freund und glücklich mit meiner WG und vor allem: voller Träume. Am 11. September hörte ich morgens plötzlich im Radio die – heute berühmten – letzten Abschiedsworte Allendes (dem damaligen demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten), in denen er von einem Staatsstreich durch das Militär berichtete, und konnte es nicht fassen“, erinnert sie sich noch ganz genau. Ganz offen sprach Isabel Lipthay über eigene Erlebnisse mit Verhören, Inhaftierung, Verfolgung und ganz besonders ihrer Angst. So gab sie den Schülern die Möglichkeit nachzuempfinden, wie es gewesen sein muss, zu dieser Zeit in Chile gelebt zu haben.

1983 emigrierte sie dann nach Deutschland und lebte bei einer Freundin in Münster, wo sie auch das Studium wieder aufnahm. Besonders eindrücklich schilderte sie die Situation, als sie gerade erst nach Deutschland gekommen war: „Es war ein beängstigendes Gefühl, Deutsch nur als Geräusche wahrzunehmen, die ich nicht verstand, und ebenso nur Geräusche zurückzugeben, die kein anderer verstand.“

Heute spricht Isabel Lipthay sehr gut Deutsch und konnte sich daher sowohl auf Spanisch als auch auf Deutsch mit den Schülern unterhalten. Vor allem suchte sie aber die aktive Kommunikation mit den Jugendlichen: Sie fragte nach, was sie schon über Chile wüssten, ermutigte sie, eigene Erfahrungen zu teilen und über diese zu schreiben, und ließ sich auf alle Fragen ein, auf die sie ausführliche Antworten gab. Ihre ergreifende Geschichte untermalte sie außerdem noch mit einigen selbst geschriebenen Liedern und stellte kurz ihr Werk „Seltsame Pflanzen und andere Lebensbilder“ vor. In diesem Buch gehe es um Pflanzen, die ihre Wurzeln gleichzeitig in zwei verschiedenen Stücken Erde haben, fügte Isabel Lipthay hinzu – eine Metapher für ihr Leben.