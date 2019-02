Freunde realistischer Malerei dürfen sich auf eine weitere Ausstellung im Rahmen der Reihe „Kunst im Rathaus” freuen – diesmal mit meist großformatigen Ölbildern von Dagmar von Fürstenberg aus dem sauerländischen Ense. Die Ausstellung mit dem Titel „Alles Natur” wird am Freitag (8. Februar) eingerichtet und am Sonntag (10. Februar) um 10 Uhr im Beisein der Künstlerin eröffnet. Anschließend ist sie bis zum 10. April im Rathaus am Stiftsplatz 7/8 zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zu sehen.

Dagmar von Fürstenberg (Jahrgang 1960) stellt eine bunte Mischung ihrer Werke vor: Landschaftsbilder gehören genauso dazu wie Tier- und Architekturbilder. „Die Liebe zur Malerei habe ich schon früh entdeckt”, erzählt sie. Bereits als Kind machte sie Bekanntschaft mit Leinwand, Pinsel und Farbe und baute ihr Hobby nach und nach aus.

Nach dem Abitur, einer Ausbildung im kaufmännischen Bereich und der Arbeit als Bankkauffrau entschloss sie sich Ende der 1980er-Jahre, ihr Hobby zum Beruf zu machen und wurde freischaffende Künstlerin.

Besonders angetan hat es Dagmar von Fürstenberg dabei die Malerei im Freien: Die Pleinair-Malerei ermöglicht es ihr, mitten in der Natur zu sein, wenn sie ihre Bilder malt. So kann sie ihre Motive bei natürlichen Licht- und Schattenverhältnissen und naturgegebener Farbigkeit ausarbeiten. So entstehen Bilder von großer Lebendigkeit. Das zeigt sich nicht nur bei von Fürstenbergs Landschafts- und Architekturbildern, sondern auch bei ihren Tierbildern, die die Dülmener Wildpferde genauso porträtieren wie Fox- und Bloodhounds oder Beagles, die zusammen als Meute auf die Jagd gehen und dabei von Reitern mit ihren Pferden begleitet werden.

Diese besondere Form der Jagd, die sogenannte Schleppjagd, bei der übrigens kein lebendiges Tier gejagt wird, ist ein weiteres Thema von Dagmar von Fürstenberg. Für die Künstlerin, die in der Natur aufgewachsen ist, bietet die sportliche Reitjagd viele schöne Motive, die sie gekonnt und mit großer Liebe zum Detail festhält.

Wer sich in die ausdrucksvollen Werke von Dagmar von Fürstenberg verguckt hat, der kann zahlreiche Motive auch als Druck erwerben. Die Künstlerin wird sie während der Vernissage am Sonntag zum Kauf anbieten.