In der Mensa im Rupert-Neudeck-Gymnasium haben die Schülerinnen und Schüler einen neuen Lieblingsplatz gefunden. Es ist das große blaue, aus mehreren Elementen bestehende Ecksofa, das Anfang der Woche aufgestellt wurde und seitdem regelmäßig in den Pausen kaum noch zu sehen ist, so viele Schüler tummeln sich in der Sitzecke.

Keine Frage, die jüngste Anschaffung aus dem Projekt Schülerhaushalt kommt bei den Kindern und Jugendlichen bestens an. Ein schöner Erfolg, über den sich die Schülervertretung und die Schulleitung gemeinsam mit der Gemeinde Nottuln sehr freuen. Die Gemeinde gewährt jährlich 3000 Euro für den Schülerhaushalt am Gymnasium. Ein großes Dankeschön stellvertretend für Rat und Verwaltung ging daher bei der Präsentation an die Beigeordnete Doris Block.

Beim Schülerhaushalt, der komplett durch die Schülervertretung organisiert wird, hatte sich die Schulgemeinschaft klar für eine gemütliche Sofaecke in der Mensa ausgesprochen. Die Umsetzung übernahm diesmal die „junge Schülervertretung“ aus den Klassen 5 bis 7, denn die Sitzecke ist hauptsächlich für die Schüler der Sekundarstufe I gedacht. Das neue Sofa wurde bei einem renommierten Schulmöbelhersteller geordert und erfüllt alle für Schulmöbel geltenden Sicherheitsanforderungen. Mit dem verbliebenen Geld aus dem Schülerhaushalt schaffte die Schülervertretung eine Mikrowelle für den Oberstufenpausenraum an, sowie tragbare Lautsprecherboxen, die bei Schulveranstaltungen zum Einsatz kommen werden.

Schulleiter Holger Siegler und die stellv. Schulleiterin Jutta Glanemann zeigten sich mit der Wahl der Schüler sehr zufrieden. Schließlich gewinne Schule als Lebensraum immer mehr an Bedeutung. Da sei ein gemütliches Sofa für die Mensa genau richtig.