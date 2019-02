Karnevalisten geben Vollgas

Die Nottulner Karnevalisten haben Großes vor: Nicht nur der Rosenmontagszug wird eine neue Route haben, es wird nach langer Abstinenz auch wieder eine Karnevalskirmes mit Rathaussturm und Schlüsselübergabe stattfinden. Die Kirmes soll die Karnevalisten in den Ortskern locken und vom 2. bis zum 4. März (Samstag bis Rosenmontag) mit tollen Fahrgeschäften und Buden auf dem Stiftsplatz zwischen Kirche und Rathaus begeistern. „Wir wollen damit noch mehr Leute ansprechen“, erläutert Wolfgang Müller , Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft (KG) Nottuln.

Mit 16 Schaustellern wird die Karnevalskirmes ähnlich groß werden wie die sogenannte „kleine Kirmes“ in Nottuln. Angemeldet sind neben einem Hip-Hop-Dancer und einer Trampolinanlage auch Angebote wie Pfeilwerfen und ein Kinderkarussell. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Besonders freut sich Wolfgang Müller auf die Bobbahn, ein 80 Jahre altes, rasantes Rundfahrgeschäft, und auf die neue „Herzmalerei“, bei der die Kirmesbesucher ihre Lebkuchenherzen selbst gestalten können.

Die Karnevalskirmes beginnt am 2. März (Samstag) um 14 Uhr. Um 17.11 Uhr folgt auf der neuen Bühne die traditionelle Übergabe des Rathausschlüssels mit Bürgermeisterin Manuela Mahnke. Angeführt vom Prinzenpaar Prinz Marvin I. und Prinzessin Maike I. werden die Nottulner Närrinnen und Narren, der Elferrat, die Amazonen und die Tanzgarden das Rathaus stürmen und ihren Sieg feiern, bis um 22 Uhr die Kirmes schließt. Am 3. März (Sonntag) wird die Karnevalskirmes von 12 bis 22 Uhr fortgeführt. Zuvor sind alle Bürger und Bürgerinnen um 11.15 Uhr zur Karnevalsmesse mit närrischer Predigt in die St.-Martinus-Kirche eingeladen.

Enden wird die Karnevalskirmes am Rosenmontag (4. März) um 21 Uhr. Zuvor findet natürlich der Rosenmontagszug statt. Zum großen Finale wird ein letztes Mal eine Garde der KG auftreten, auch erfolgt im Rahmen der Kirmes die Prämierung des schönsten Wagens und der schönsten Fußgruppe.

Die drei Garden der KG – Hummelbienchen, Steversterne und Figaros – unterstützen den bunten Trubel jeden Tag abwechselnd mit verschiedenen Auftritten.

Der Rosenmontagszug wird in diesem Jahr erstmals nicht über die Kurze Straße in den Ortskern führen, sondern über die Schlaunstraße. Grund dafür ist die marode Nonnenbachbrücke an der Ecke Kirchstraße/Kurze Straße (wir berichteten). Eine Ausnahmegenehmigung sei nicht möglich gewesen, berichtet Wolfgang Müller, jedoch habe die KG mit der Gemeinde eine gute Lösung gefunden. „Wir haben dieses Jahr somit zwei Neuerungen: den neuen Weg und die Karnevalskirmes“, freut sich Müller und hofft, dass die Karnevalsfreunde in der Bevölkerung die Angebote gut annehmen werden.

Der Rosenmontagszug startet wie gewohnt am Wellenbadparkplatz an der Rudolf-Harbig-Straße und führt über den Niederstockumer-Weg, die Wagenfeldstraße und Oberstockumer Weg nach rechts auf die Daruper Straße. Anschließend biegt der Zug nach links in die Schlaunstraße ab. Weiter geht es geradeaus über die Straße Kirchplatz zur Heriburgstraße. Vorbei am Seniorenheim Haus Margarete geht es wieder zur Daruper Straße und von dort ein zweites Mal auf der Schlaunstraße in den Ortskern. An der Kreuzung Schlaunstraße/Stiftsplatz wird sich der Rosenmontagszug dann auflösen.

Bislang haben sich rund 20 Zugnummern angekündigt, sowohl Fußgruppen als auch Wagen, berichtet die KG. Neben traditionellen Gruppen wie die Landjugend und die Nachbarschaft Draum werden auch zwei neue Gruppen erwartet: die Fußgruppe „Sendener Narren“ und eine Gruppe, die sich aus den Freunden und Verwandten von Prinz Marvin I. aus Appelhülsen zusammensetzt. Nach mehrjähriger Pause wird auch die Naoberschopp Hummelbierk wieder beim Rosenmontagszug dabei sein.