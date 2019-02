Mediator in allen Lebenslagen

Axel Reimers ist seit Januar 2018 im Rahmen eines LEADER-Projektes in den Gemeinden Nottuln und Rosendahl im Einsatz als Jobcoach für Flüchtlinge. Das Ziel: Flüchtlinge auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu begleiten. Im Gespräch mit der wfc Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Coesfeld und dem LEADER-Büro Baumberge zog Axel Reimers eine erste Bilanz.

Seit einem Jahr läuft das Projekt Jobcoach für Flüchtlinge in Rosendahl und Nottuln. Was genau ist Ihre Aufgabe?

Reimers: Ich helfe Flüchtlingen in Rosendahl und Nottuln, eine Arbeits- oder Praktikumsstelle zu finden. Als erstes ermittele ich dafür die Qualifikationen, Kenntnisse und die Wünsche des Klienten und finde einen passenden Arbeitgeber, teils mit Hilfe der Agentur für Arbeit , teils über Direktansprache. Ich nehme zum potenziellen Arbeitgeber Kontakt auf und lote aus, ob grundsätzliches Interesse besteht. Falls ja, arrangiere ich ein gemeinsames Gespräch mit dem Klienten, dem potenziellen Arbeitgeber und mir als Jobcoach. Spätestens dann klärt sich, ob der Klient zunächst als Praktikant startet oder sogar ein Arbeitsvertrag zustande kommt. Neben der reinen Vermittlung leiste ich aber auch Hilfe bei ganz elementaren Dingen, zum Beispiel bei der Wohnungssuche, oder versorge die Klienten mit Sicherheitskleidung oder einem Fahrrad, damit sie überhaupt zu ihrer Stelle kommen können und vieles mehr. Bei allem unentbehrlich ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Rosendahler Rathaus. Allen voran hilft meine Kollegin Haifa Hammer , die selbst aus Syrien stammt, dabei, Sprachbarrieren zu überwinden.

Ein Praktikum ist oft der erste Schritt in das Arbeitsleben für Flüchtlinge. Was müssen diejenigen mitbringen, die Sie in Ihren Vermittlungspool für Praktika aufnehmen?

Reimers: Zuallererst müssen selbstverständlich die rechtlichen Voraussetzungen für ein Praktikum erfüllt sein, dabei müssen wir schon genau hinschauen, wie realistisch die Vorstellungen des Klienten sind. Die Sprachprobleme sind vielfach zu groß. Einige Klienten stellen sich eine Ausbildung vor, aber vielen ist nicht klar, dass wir in Deutschland ein duales Berufsschulsystem haben. Viele kämen aufgrund mangelnder Deutsch-Kenntnisse nicht in der Schule klar. Also ist es unsere Aufgabe, an dieser Stelle anzusetzen und Alternativen zu finden.

Wie kommt Ihr Angebot grundsätzlich an?

Reimers: Die Betriebe nehmen das Angebot grundsätzlich positiv an. Natürlich ist die angespannte Arbeitsmarktsituation dabei bestimmt hilfreich. Abhängig von den Vorerfahrungen mancher Betriebe kommt es zuweilen auch zu negativen Antworten.

Wie ist Ihre Bilanz nach einem Jahr im laufenden Projekt?

Reimers: Alles in allem haben wir schon eine Menge bewegt, meine ich. Bis dato haben wir fünf Klienten in ein festes Beschäftigungsverhältnis gebracht. Ein erster Schritt in den ersten Arbeitsmarkt kann auch über eine Zeitarbeitsfirma sein. Es brauchte auch etwas Zeit, das Angebot bei Arbeitgebern weiter bekannt zu machen. Inzwischen sind aber viele ansässige Firmen regelmäßig im Gespräch, die sich um die Flüchtlinge bemühen.

Gehen Sie auch in die Betriebe, um im Arbeitsalltag zu unterstützen? Was sind das für Fragen, die Ihnen da begegnen?

Reimers: Es gibt selbstverständlich immer wieder Probleme aufgrund kultureller Unterschiede. Dann stehe ich als Mediator zur Seite und versuche das Problem gemeinsam mit allen Beteiligten zu beheben. Gerade in der Einarbeitungsphase unterstütze ich die Klienten besonders engmaschig. Zentrale Fragen sind: Wie können die Sprachkenntnisse verbessert werden? Oder sie bitten um Hilfe in Sachen Führerschein. In einem Fall wandte sich der Unternehmer an mich und bat mich, dem Mitarbeiter beim Führerschein zu helfen. Es stellte sich heraus, dass der Klient schon einen Großteil aller Unterlagen durchgearbeitet hatte, ihm war wohl nicht die Dringlichkeit der Lage bewusst.

Wenn ein Betrieb mitmachen möchte im LEADER-Projekt „Jobcoach für Flüchtlinge“, was muss er da tun?

Reimers: Einfach anrufen oder per E-Mail Kontakt aufnehmen.