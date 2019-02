Nach einer langen Pause von vier Monaten startet der Heimatverein Nottuln am 21. Februar (Donnerstag) mit seinem Winter-Folktreff in das neue Jahr. Wie gewohnt, finden die Folktreff-Veranstaltungen wieder im Kaminzimmer der Alten Amtmannei statt. Einlass ist ab 19 Uhr, begonnen wird um 19.30 Uhr.

„Ich bin in den letzten Wochen oft gefragt worden, wann es denn endlich wieder los geht“, berichtet Hans Moormann , Vorsitzender des Heimatvereins. „Wollen wir hoffen, dass es diesmal keine Wetterkapriolen wie im letzten Jahr mit Sturmtief Frederike gibt“, ergänzt Karl-Heinz Stevermüer, Initiator des Folktreffs in Nottuln.

Er hat wieder zahlreiche befreundete Musiker eingeladen, die für die richtige musikalische Begleitung sorgen werden. Auch die Termine für die weiteren Veranstaltungen, die immer an einem Donnerstag im Kaminzimmer der Alten Amtmannei stattfinden, stehen bereits fest. So findet der Frühlings-Folktreff am 23. Mai, der Sommer-Folktreff am 15. August und der Herbst-Folktreff am 21. November (jeweils Donnerstag) statt.

Beim gemeinsamen Grünkohlessen der Musiker und Helfer des Heimatvereins wurde darüber diskutiert, vielleicht erstmals auch einen Weihnachts-Folktreff zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern zu veranstalten. „Wir werden bei den nächsten Veranstaltungen die Folktreff-Fans befragen, was sie davon halten, und danach mal sehen, ob wir so etwas in Angriff nehmen“, so Hans Moormann.

Der Eintritt zu den Folktreff-Veranstaltungen ist wie immer frei. Musiker und Musikerinnen, die ein Ins­trument spielen und sich aktiv einbringen möchten, können sich gerne melden.