Fertigstellung im Dezember 2019

Die Hallensportler in Nottuln müssen sich weiterhin in Geduld üben und die gefundenen Ausweichmöglichkeiten für den Trainings- und Spielbetrieb noch mehrere Monate lang nutzen. Die neue Dreifach-Sporthalle an der Rudolf-Harbig-Straße wird voraussichtlich erst Mitte Dezember (50. Kalenderwoche) dieses Jahres fertiggestellt sein. Diesen Termin nannten am Freitag die Ingenieure Günter Boymanns und Johannes Golzke vom Ingenieurbüro Schütt. Sie sprachen dabei von einer „realistischen Zeitplanung“. Beigeordnete Doris Block geht davon aus, dass der reguläre Sportbetrieb in der neuen Halle dann im Januar 2020 starten kann.

Das münsterische Ingenieurbüro Schütt ist von der Gemeinde mit der Steuerung und Begleitung des Nottulner Großprojektes beauftragt worden. Der Gemeinderat hatte sich zu diesem Vorgehen wegen der Kostensteigerungen und Zeitverzögerungen entschlossen (wir berichteten).

Bereits seit rund sechs Wochen arbeitet sich das Büro Schütt intensiv in alle Projektunterlagen ein. Gestern im Baustellenbüro kamen alle Beteiligten zu einer großen Besprechung zusammen. Daran nahm unter anderem neben den Gemeindevertretern mit der Beigeordneten Doris Block und Fachbereichsleiter Jonas Sonntag an der Spitze auch der beauftragte Architekt Michael Wienken teil. „Es ist wichtig, dass sich alle einmal persönlich kennenlernen und die Möglichkeit des direkten Austausches besteht“, betonte Doris Block.

In einem ersten Schritt haben sich alle Beteiligten auf einen neuen, realistischen Bauzeitenplan verständigt. Der von Architekten/Baufirmen zuletzt geplante Fertigstellungstermin in der 45. Kalenderwoche (Anfang November) ist von den Projektsteuerern um einige Wochen auf Mitte Dezember verlegt worden. Grund dafür sei hauptsächlich der Wintereinbruch gewesen. Der habe verhindert, die Halle dicht zu bekommen. Diesen Zeitverlust könne man nicht mehr aufholen. Wenn die Halle einmal dicht sei, können die weiteren Gewerke wetterunabhängig durchgeführt werden.

Aktuell montieren die Facharbeiter die riesigen Deckenleimbinder, die aus Schutz vor Nässe in große Folien eingewickelt sind.

Mögliche Probleme sehen die Projektsteuerer noch bei der Ausschreibung verschiedener Gewerke. Der Grund: Die Beteiligung der Firmen an den Ausschreibungen lasse doch sehr zu wünschen übrig, erläutert Architekt Michael Wienken. Wegen der guten Auftragslage hielten sich manche Firmen bei der Annahme neuer Aufträge zurück.

Intensiv beschäftigt haben sich die Projektsteuerer auch mit den Kosten. Öffentliche Aussagen zu diesem Thema gab es am Freitag nicht. „Wir befinden uns noch in der Feinabstimmung mit allen Beteiligten“, verdeutlichte die Beigeordnete. Geplant ist, dass die Projektsteuerer in der Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses am 26. Februar zum Bauzeitenplan und zur Kostensituation umfassend Auskunft geben werden.