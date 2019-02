Die Schätze Havannas – Kuba ganz privat

Der preisgekrönte Reisejournalist Lutz Jäkel ist hier kein Unbekannter mehr. Im April 2018 war er bereits mit seinem beeindruckenden Multimediavortrag „Syrien – Ein Land ohne Krieg“ auf Einladung von „Kunst & Kultur Nottuln“ im Gymnasium zu Gast.

„Unlängst untersagte übrigens die Stadt Buxtehude Ehrenamtlichen, diesen Vortrag in einer Schulaula stattfinden zu lassen. Der Grund: Dort seien keine politischen Veranstaltungen gestattet“, hat Vorsitzende Ulla Wolanewitz erfahren. Konkret ging es um die an den Vortrag anschließende Diskussion. Letztlich durfte der Vortrag gehalten werden, aber ohne Diskussion. Das Vorgehen der Stadt Buxtehude hat den Islamwissenschaftler schmunzeln lassen. Die Folge davon war, dass bei ihm das Telefon heiß lief und er von vielen Medien zum Interview gebeten wurde.

Solche Kapriolen sind in Nottuln nicht zu erwarten. Nach Jäkels spannendem Syrien-Vortrag war für „Kunst & Kultur Nottuln“ sofort klar, dass er für 2019 wieder gebucht wird. Am Weltfrauentag 8. März (Freitag, 20 Uhr) ist er wieder im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums zu Gast. Diesmal kommt er nicht allein. Seine charmante Gattin, die kubanische Sängerin Dayami Grasso , begleitet ihn. Sie hat großen Anteil an der Live-Reportage „Die Schätze Havannas“, die kubanische Lebensfreude, Geschichten und Anekdoten, Begegnungen voller Charme, Temperament und Rhythmus, Fotos, Videos und Live-Musik miteinander verbindet.

Dayami Grasso hat auf ihrem Streifzug durch ihre Heimatstadt Havanna ihre Familie, Freunde und andere Cubanos aus den verschiedensten sozialen Schichten getroffen. Sie kocht mit ihnen und erfährt dabei deren Lebensgeschichten. Fotojournalist und Autor Lutz Jäkel hat Dayami auf diesem sinnlichen Weg mit der Kamera begleitet und in Reportagen dokumentiert. Zusammen präsentieren die beiden auf der Bühne ein Kuba, das den meisten Reisenden verschlossen ist. Eine multimediale Live-Reportage über das Leben der Menschen auf einer der schönsten Inseln der Karibik. Kuba, wie es ist, ganz privat.

Für die Live-Reportage haben Dayami Grasso und ihre Produzenten Reynaldo Orestes Suarez und Peter Falkenhagen moderne Coverversionen einer ganz speziellen kubanischen Musik produziert: Aus all dem, was auf den Straßen Kubas von den Händlern angeboten wird, ist eine Art Rufgesang entstanden, der sogenannte „Pregón“, der auf der Perle der Karibik einmalig ist und den jeder Cubano sofort mit Genuss verbindet. Aus diesen Pregones sind viele Ohrwürmer der kubanischen Musik komponiert worden. Dayami hat daher auf ihrem Streifzug durch Havanna mit den Cubanos nicht nur gekocht, sondern auch immer wieder gesungen. Diese Musik präsentiert Dayami in Auszügen mit Live-Gesang auf der Bühne. Eine Live-Reportage für alle Sinne.