Die Liebfrauenschule in Nottuln heißt alle Kinder und Eltern willkommen. In der kommenden Woche von Dienstag bis Donnerstag (12. bis 14. Februar) öffnet die vierzügige Bischöfliche Sekundarschule ihre Türen für die Neuanmeldungen zum fünften Jahrgang des Schuljahres 2019/ 2020. Anmeldungen sind jeweils in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr und zusätzlich am Dienstag (12. Februar) und am Freitag (15. Februar) auch jeweils von 10 bis 12 Uhr in den Räumen der Liebfrauenschule an der Burgstraße 47 möglich. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Zur Anmeldung bittet die Schule, das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 mit den Anmeldescheinen der Grundschule und die Geburtsurkunde mitzubringen.

„Es ist außerdem wichtig, dass die Kinder mit zur Anmeldung kommen, denn wir legen Wert auf ein persönliches Gespräch mit den Eltern und den Kindern“, erläutert Schulleiter Heinrich Willenborg. Er freut sich schon auf ganz viele neue Gesichter an der Schule. Die Schulleitung weist auch darauf hin, dass für die Aufnahme an der Liebfrauenschule die Reihenfolge der Anmeldungen nicht ausschlaggebend ist.

Viele Informationen zur Schule gibt es auch auf der Schulhomepage .