Wenn Frank Albers auf die vergangenen Jahre schaut, gerät er selbst ein wenig ins Staunen. „Dass unser Unternehmen so schnell wachsen würde, das hätte ich anfangs doch nicht vermutet.“ Auf das, was sich entwickelt hat, kann der 62-jährige Inhaber der Firma Albers Mobile GmbH mit Fug und Recht stolz sein.

Das jüngste Kind in der Firmengeschichte ist das neue, kurz vor der Inbetriebnahme stehende Servicecentrum auf einem rund 7000 m² großen Grundstück an der Zeppelinstraße 6. Hier finden Wohnmobilisten nicht nur Langzeit- und Kurzzeitstellplätze, sondern auch moderne Sanitäranlagen, eine Werkstatt, einen Waschpark für Wohnmobile sowie eine komplette Ver- und Entsorgungsstation. Zusammen mit dem zweiten Firmenstandort in der Straße Beisenbusch 3-7, wo Fahrzeugverkauf und Vermietung, das Ausstellungsgelände, eine weitere Werkstatt, die Verwaltung und der Berger-Shop mit Caravan- und Campingausrüstung angesiedelt sind, offeriert die Firma Albers ein Rundum-Paket, das Seinesgleichen sucht. „Mehr geht eigentlich nicht“, schmunzelt der Firmenchef.

Im Jahr 2013 nahm die Firma einen Standortwechsel vor und zog vom Indus­triepark Nottuln ins Gewerbegebiet Beisenbusch. Am nunmehr größeren Standort konnten sich Frank Albers und seine Mitarbeiter noch besser auf die Wünsche der Kunden einstellen und am Wachstum der Branche teilhaben.

„Der Trend zum Urlaub mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen ist ungebrochen“, sagt Sohn Fabian Albers (24), der als gelernter Industriekaufmann nun in das elterliche Unternehmen eingestiegen ist. Auch die jüngere Generation entdecke zunehmend diese Form des Urlaubs. Dabei wünschen die Kunden eine hochwertige Ausstattung der Fahrzeuge. LED-Beleuchtung, SAT-Anlagen, Konnektivität mit dem Smartphone, Fußbodenheizung – vieles sei heute möglich, erzählt er.

Als Direkthändler der Marken Challenger, Knaus, LMC, Roller Team, Sterckeman und T@B kann die Firma Albers eine breite Angebotspalette für den kleineren und größeren Geldbeutel abdecken. „Viele Kunden sind bereit, in ein Wohnmobil oder in einen Wohnwagen zu investieren“, erzählt Frank Albers. Schließlich behielten die Fahrzeuge über viele Jahre ihren Wert.

Beratung, Service, Qualität und faire Preise kommen bei den Kunden gut an. „Wir haben viele Stammkunden aus der ganzen Region“, freut sich der Firmenchef. Man verkaufe aber dank des Internets letztlich Wohnmobile von Nottuln aus in die ganze Welt. „Wir haben auch schon Fahrzeuge nach Südkorea und Chile geliefert. Rund 20 Prozent unserer Fahrzeuge gehen in den Export.“

Für die Zukunft sieht sich das heimische Unternehmen gut gerüstet. Auch dank des neuen Servicecentrums, mit dessen Bau und Einrichtung die Firma Albers Betriebe aus Nottuln und Umgebung beauftragt hat. Der Bedarf dafür sei vorhanden, denn viele Kunden hätten gezielt nach einem solchen Angebot gefragt. Das neue Rundum-Angebot stärke letztlich den gesamten Wirtschaftsstandort Nottuln, ist Frank Albers, der auch in der Gemeinde wohnt, überzeugt.

Viele Wohnmobilhalter, die künftig in Nottuln einen Zwischenstopp für eine Pause, für eine Reparatur oder Nachrüstung am Fahrzeug einlegen werden, erkunden in der Zwischenzeit die Region, suchen Gastronomie und Handel auf. Das ist gut für die heimische Wirtschaft.

Frank Albers, seine Frau Marie-Theres, die sich um die Fahrzeugvermietung kümmert, und Sohn Fabian, der die Leitung des neuen Servicecentrums übernimmt, sind überzeugt, die richtigen unternehmerischen Weichen gestellt zu haben. Bei all dem Wachstum ist ihnen aber eines wichtig: „Wir sind ein Familienunternehmen. Und das soll auch so bleiben“, betont Frank Albers.

Und zu dieser Unternehmensfamilie zählen auch die beinah 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Tendenz steigend). „Wir haben erfreulicherweise nur eine sehr geringe Fluktuation“, sagt Fabian Albers. Und fügt hinzu: „Wir haben ein gutes Team. Mit ihm zusammenzuarbeiten, macht Spaß.“