Aktueller Anlass dafür ist der Fall eines 80-jährigen Coesfelders vom Dienstagvormittag, der privat einen Heimtrainer verkaufen wollte und zunächst auch nicht stutzig wurde, als ein Interessent ihn am Telefon auch nach Schmuck und anderen Wertgegenständen befragte. Erst als der unbekannte Interessent mit einem Kompagnon bereits in der Wohnung des Seniors stand, kam dem 80-Jährigen die Sache merkwürdig vor.

Der Coesfelder rief bei der Polizei an. Das bekamen die Männer mit und hatten es eilig, das Haus zu verlassen.

Polizisten stoppten das Duo in der Nähe. Gegenstände, die einem Diebstahl zuzuordnen sind, hatten sie nicht bei sich, berichtet die Polizei. Da sich der Verdacht eines versuchten Trickbetrugs aufdrängte, nahmen Polizisten die beiden Dortmunder vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen, die Ermittlungen dauern aber an.

Die Polizei rät noch einmal eindringlich:

„Ziehen Sie bei Verkaufsgesprächen immer eine Vertrauensperson hinzu. Wenn Ihnen Nachfragen, etwa nach Wertgegenständen, merkwürdig vorkommen, sollten Sie von einem Treffen absehen. Informieren Sie rechtzeitig die Polizei, wenn Sie den Verdacht haben, dass sie jemand betrügen oder bestehlen will. Grundsätzlich sollten Sie Unbekannte nie in ihre Wohnung lassen. Bringen Sie Gegenstände, die sie verkaufen möchten, beispielsweise in eine Garage. Wenn dies nicht möglich ist und der potenzielle Käufer ihre Wohnung betreten muss, seien sie wachsam. Lassen Sie Unbekannte in Ihrer Wohnung nie unbeaufsichtigt.“